Motorola Edge X40 officieel: nieuw paradepaardje voor 2023

De Motorola Edge X40 is onthuld en het nieuwe Moto-vlaggenschip voor 2023. Het toestel zit bomvol high-end hardware en interessante functies. Tevens verwachten we de smartphone volgend jaar in Europa als de Edge 40 Pro.

Motorola Edge X40 officieel: dit moet je weten

Motorola heeft bij de nieuwe smartphone gekozen voor de onlangs gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm. Dat is de meest krachtige chip van het bedrijf tot nu toe en dé processor die we in meer 2023-vlaggenschepen gaan zien. Daarbij is een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen aanwezig (maximaal 16GB RAM en 512GB opslag), maar dit uitbreiden kan niet.

Het scherm heeft afgeronde schermranden en een grootte van 6,67 inch. Dat heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en het betreft een amoled-paneel, waardoor de kleuren er vanaf spatten. De maximale ververssnelheid van 165Hz is een van de hoogste in een smartphone en zorgt ervoor dat alles soepel aanvoelt.

Opvallend is, naast de dunne schermranden, dat de kin ook erg dun is. De frontcamera van 60 megapixel vinden we in een gaatje in het scherm en achter het display is ook de optische vingerafdrukscanner verborgen. Aan de rechterkant van het toestel zien we de volumeknoppen en aan-/uitknop.

Drie (vernieuwde) camera’s en grote batterij

De Motorola Edge 30 Pro had nog een onzinnige dieptesensor op de achterzijde, maar die is gelukkig vervangen voor een handige camera. Het gaat om een telelens, waarmee je tot twee keer optische zoom kunt gebruiken. De primaire camera is een 50 megapixel-exemplaar, die onder andere is voorzien van optische beeldstabilisatie. Daardoor bevatten foto’s of filmpjes geen onscherpte door bewegingen van bijvoorbeeld het trillen van de hand. Tot slot is er nog een groothoeklens aanwezig, eveneens met een resolutie van 50 megapixel.

Er is gekozen voor Gorilla Glass Victus aan zowel de voor- als achterzijde en het toestel komt in het blauw en zwart op de markt. We zien stereospeakers, maar een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Tot slot is de Edge X40 volledig stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering.

De batterij heeft een capaciteit van 4600 mAh en opladen gaat met maximaal 125 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar gaat wel een stuk trager. De Edge X40 draait op Android 13 en krijgt drie jaar lang Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. De Europese versie van de smartphone zal de MyUX-schil draaien, die weinig tot geen aanpassingen kent ten opzichte van stock-Android.

Prijs en release Motorola Edge X40

De Edge X40 is te koop vanaf een prijs van omgerekend 460 euro. Dat is het basismodel met 8GB RAM en 128GB opslag. Het duurste model kost omgerekend en zonder BTW 580 euro. Als het toestel hier op de markt komt, gaan we echter uit van een hogere prijs. De huidige Motorola Edge 30 Pro kwam hier namelijk eind februari 2022 op de markt voor 799 euro.