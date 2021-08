Afbeeldingen tonen mogelijk betaalbare Motorola Moto E20

Motorola biedt toestellen in allerlei prijsklassen, maar is vooral bekend van zijn budgetsmartphones. Nu zijn vermoedelijke Moto E20-renders verschenen, een telefoon met instapspecificaties en een lage prijs.

Lees verder na de advertentie.

‘Dit zijn de eerste Motorola Moto E20 renders’

De afbeeldingen zijn verschenen via de betrouwbare lekker Evan Blass, die ze op Twitter plaatste. Of het daadwerkelijk gaat om de aankomende Motorola E20 is nog de vraag. Blass noemt de naam niet specifiek in de tweet en vraagt volgers juist hoe zij denken dat het toestel gaat heten. In een eerder berichtje noemde hij die naam al wel en dat het toestel als codenaam ‘Aruba’ had.

De specificaties zijn nog onbekend, maar we kunnen natuurlijk wel het een en ander afleiden. Zo zien we een glimmende turquoise behuizing van plastic. Er zijn twee camera’s aanwezig op de achterzijde en een flitser. Ook zien we het Motorola-logo, maar of die gelijk dient als de vingerafdrukscanner is nog de vraag.

Het betaalbare toestel heeft ook een koptelefoonaansluiting en usb-c-poort. Aan de rechterkant zijn drie knoppen te vinden. Die gebruik je waarschijnlijk om de smartphone aan en uit te zetten, het volume te regelen en de Google Assistent te activeren. Het scherm bevat een kleine notch en de rand aan de onderzijde is een stuk dikker dan de andere randen.

Nog meer smartphones in de pijplijn

Dit aankomende toestel is niet de enige waar Motorola mee komt. Zo verschenen eerder renders van de vermoedelijke Motorola Moto G50. Motorola verkoopt hier al jaren toestellen in verschillende lijnen en introduceerde onlangs ook de Edge 20-reeks. Die Moto Edge 20, Edge 20 Lite en Motorola Edge 20 Pro komen binnenkort op de markt en onze review van het Pro-model volgt dan ook.

Interesse in alle aankomende toestellen van Motorola? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief, download onze gratis Android Planet-app of volg ons natuurlijk even op Instagram of Facebook.

Het laatste nieuws over Motorola op Android Planet: