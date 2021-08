Motorola presenteert nieuwe Moto G50 met 5G en meer

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd: de Moto G50 5G. In dit artikel zetten we de specificaties op een rijtje en kijken we naar de belangrijkste features.

Motorola Moto G50 5G officieel onthuld

Motorola heeft in Australië de Moto G50 5G gepresenteerd, nadat eerder dit jaar al een ‘normale’ Moto G50 is uitgebracht. De nieuwe smartphone beschikt over een andere processor, de MediaTek Dimensity 700. Dit is een vlotte chip die ook in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 10 5G en Motorola Edge 20 Lite zit.

Daarnaast is de Moto G50 5G voorzien van een 6,5 inch-scherm met een relatief lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het display heeft wel een hogere ververssnelheid van 90Hz, net als bijvoorbeeld de Moto G30. Hierdoor zien beelden er vloeiender uit en voelt de G50 sneller aan in gebruik.

MediaTek Dimensity 700-processor voor goede prestaties

4GB werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte

6,5 inch-hd-scherm, 90Hz-ververssnelheid

Drie camera’s op achterkant: 48 + 2 + 2 megapixel

5000 mAh-accu, maar geen snelladen

Draait op Android 11

De Moto G50 5G heeft verder een grote accu van 5000 mAh. Dit moet meer dan genoeg zijn om de telefoon een volle dag intensief te gebruiken. Een minpunt is dat de smartphone niet overweg kan met snelladen, maar de batterij slechts met maximaal 10 Watt vult. Wel fijn is dat er een vingerafdrukscanner aanwezig is in de zijkant van het toestel.

Tot slot beschikt de nieuwe Moto G50 over in totaal vier camera’s. Met de 13 megapixel-frontcamera maakt de smartphone selfies en voer je videogesprekken. Op de achterkant zit een drievoudige camera, met onder andere een 48 megapixel-hoofdcamera. Deze lens combineert pixels om tot mooiere, scherpere foto’s te komen. De 2 megapixel-macrocamera is er voor close-ups, oftewel foto’s van heel dichtbij.

Release en prijs van Moto G50

De Motorola Moto G50 5G is alleen voor Australië aangekondigd en het is onduidelijk of ‘ie ook in Europa verschijnt. Omgerekend kost het toestel iets meer dan 240 euro. De Moto G50 van eerder dit jaar is niet officieel in Nederland uitgebracht, maar kun je via grijze import alsnog hier kopen. Onlangs werd wel de Moto G60s gepresenteerd, die nu verkrijgbaar is voor 249 euro. Deze telefoon laadt supersnel op en heeft vier camera’s achterop.

