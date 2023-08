‘Dit is de Motorola Moto G54: midranger met chique design’

Afgelopen week werd de Motorola Moto G14 al wereldkundig gemaakt. In de nieuwe lijn verschijnt ook een Moto G54-model en daarvan zijn nu alle specificaties en renders verschenen. Lees je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: dit zijn de Motorola Moto G54 specificaties

De specificaties zijn verschenen op website TheTechLookout, die de laatste maanden steeds vaker nieuws over toestellen als eerste naar buiten brengt. De smartphone van Motorola volgt de huidige Moto G53 op die in december 2022 werd gepresenteerd.

Het toestel beschikt over een 6,5 inch-scherm met een full HD+-resolutie. Pixels verversen maximaal 120 keer per seconde en het gaat waarschijnlijk om een lcd-paneel. Dat is heel wat beter dan de G53 die het moest doen met een scherm van 1600 bij 720 pixels.

Welke processor je precies in het toestel vindt is nog onbekend, maar wel is er 5G-ondersteuning aanwezig. Het topmodel beschikt over 8GB RAM en 256GB interne opslag, dat ook nog uit te breiden is met een geheugenkaartje.

50 megapixel-camera met optische beeldstabilisatie

Er zijn stereospeakers aanwezig en de behuizing kan tegen een druppeltje water. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh, maar de oplaadsnelheid is nog niet genoemd. Wel schrijft de website dat het om snelladen gaat, maar dat zegt anno 2023 ook niet alles. Hopelijk is dat sneller dan bij de Moto G53. In onze review van dat toestel beschreven we dat als flink minpunt, want opladen van die smartphone gaat met maximaal 10 Watt.

Aan de zijkant is een fysieke vingerafdrukscanner te vinden, verborgen in de aan- /uitknop. In het scherm is de 16 megapixel-selfiecamera geplaatst in een klein gaatje die gecentreerd is aan de bovenzijde en op de achterkant zitten nog eens twee camera’s. Het gaat onder andere om de primaire lens van 50 megapixel, die ondersteuning biedt voor optische beeldstabilisatie. Dat betekent dat trillingen minder goed zichtbaar zijn op foto’s en video’s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook zijn er mogelijkheden voor het maken van portretfoto’s, close-ups, foto’s met een lange sluitertijd en ook een nachtmodus is aanwezig. Details over de tweede lens zijn niet gedeeld. We gaan uit van een wat nutteloze macrocamera van 2 megapixel voor foto’s van dichtbij, die zagen we namelijk ook bij de voorganger.

Beschikbaarheid Motorola Moto G54

Wanneer de Moto G54 officieel wordt gepresenteerd is nog afwachten. Wel weet de website al te melden dat ‘ie in vier kleuren op de markt komt: lichtblauw, groen, zwart en donkerblauw. De G53 kwam op de markt met een adviesprijs van 249 euro, dus we gokken dat het bedrijf hetzelfde prijssegment aanhoudt als de G54 wordt onthuld.

Op de hoogte blijven? Check dan regelmatig de website, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download natuurlijk de Android Planet-app!