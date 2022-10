Opvouwbare Motorola Razr 2022 naar Nederland voor 1199 euro

Motorola brengt een nieuwe, opvouwbare smartphone uit in Nederland. De Razr 2022 kost 1199 euro en is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers.

Officieel: Motorola Razr 2022 naar Nederland

De Motorola Razr 2022 verschijnt nu in Nederland, nadat het apparaat eerder in China werd aangekondigd. De opvouwbare smartphone heeft een stevig prijskaartje van 1199 euro en is volgens Motorola per direct verkrijgbaar. De Razr 2022 is een concurrent voor de Samsung Galaxy Z Flip 4, die een adviesprijs heeft van 1099 euro (maar wel minder opslag biedt). De telefoon verschijnt enkel in een matzwarte kleur.

Vergelijk je de Motorola Razr 2022 met zijn voorgangers – de Razr 5G en Razr 2019 – dan is de nieuwste telefoon veel moderner ontworpen en krachtiger. Het opvouwbare scherm, dat je verticaal open- en dichtklapt om de smartphone compacter te maken, is 6,7 inch groot en randloos. De behuizing kan tegen een spatje water dankzij de IP52-certificering, maar is niet volledig waterdicht.

Bij eerdere Razr’s zat onder het display een erg dikke rand (de zogeheten ‘kin’), maar die is bij de Razr 2022 verdwenen. Ook de notch (de inkeping) aan de bovenkant is weg en de selfiecamera zit nu in een klein gat in het scherm. Het display heeft verder een oled-paneel, resolutie van 2400 bij 1080 pixels en 144Hz-ververssnelheid. Door dat laatste zijn animaties heel vloeiend.

Het schermpje (800 bij 573 pixels) aan de buitenkant gaat van 1,9 inch naar 2,7 inch en daardoor is er meer ruimte om notificaties te tonen. Het is ook mogelijk om het weerbericht op het kleine display te checken, een digitale klok weer te geven of widgets te gebruiken. Het ‘QuickView’-scherm kun je ook gebruiken bij het maken van selfies, die dan worden geschoten met de hoofdcamera.

Nieuw is de FlexView-modus. Je kan de Razr 2022 half openklappen en om ‘m rechtop neerzetten. Dit komt van pas bij het maken van foto’s en video’s (bijvoorbeeld een timelapse), omdat beelden dan veel stabieler zijn. Motorola geeft aan dat je de smartphone ook als een soort nachtklokje kan gebruiken.

Snelle hardware en betere camera’s

De Motorola Razr 2022 is verder een stuk sneller dan eerdere modellen. Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 1-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Het is niet mogelijk om de opslag uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje en ook een koptelefoonaansluiting ontbreekt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, in de aan/uit-knop.

Dan de camera’s van de Motorola-telefoon. Achterop zit een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie, waardoor je ook met trillende handen scherpe foto’s en video’s maakt. Standaard worden pixels ‘samengeperst’, maar je kan ook plaatjes in de volledige 50 megapixels maken. Daarnaast zien we een 13 megapixel-groothoeklens voor wijdere kiekjes en het vastleggen van macrofoto’s. De hoofdcamera schiet ook 8K-video’s. Voor selfies is een 32 megapixel-frontcamera aanwezig, die bovendien gezichtsherkenning mogelijk maakt.

De accucapaciteit van 3500 mAh valt een beetje tegen, maar is wel beter dan bij eerdere Razr-telefoons. De Razr uit 2019 had bijvoorbeeld een piepkleine batterij van 2510 mAh. De nieuwe smartphone kan snelladen met 30 Watt met de meegeleverde lader, maar draadloos opladen is niet mogelijk. Motorola heeft deze feature weggelaten om het toestel zo compact mogelijk te houden. De snellader zit in het doosje en de telefoon moet bij normaal gebruik een volle dag meegaan.

De Motorola Razr 2022 draait op Android 12 met daaroverheen de zogeheten MyUX-software. Deze schil voegt allerlei functies toe, maar laat stock-Android grotendeels intact. Android 13, dat al een tijdje beschikbaar is, komt pas later naar de Moto-telefoon. Ook krijgt de telefoon in de toekomst een Android 14-upgrade. Het bedrijf belooft daarnaast drie jaar aan beveiligingspatches en daarmee is het updatebeleid niet geweldig. De onlangs onthulde Edge 30 Ultra krijgt bovendien meer en langer updates.

