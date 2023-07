Video: Motorola Razr 40 Ultra is erg stevig toestel, of toch niet?

De stevigheid van de Motorola Razr 40 Ultra is grotendeels om over naar huis te schrijven, zo blijkt uit een uitgebreide test. De vouwbare smartphone houdt het namelijk goed vol tijdens een ‘marteltest’, maar er gebeurt ook iets opvallends.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr 40 Ultra stevigheid: uitgebreid getest

De Razr 40 Ultra van Motorola is een pracht van een smartphone met een vouwbaar scherm, tweede display aan de buitenzijde en snelle hardware. YouTuber JerryRigEverything test toestellen vaker op hun stevigheid en nu was deze klapper aan de beurt. Hij krast op de behuizing met een stanleymes, gebruikt een aansteker om te kijken hoe het scherm hierop reageert en uiteindelijk probeert hij een toestel altijd te breken met wat brute kracht. Hoe dat de Ultra afgaat zie je in onderstaande video.

Hij begint met het testen van de krasvastheid van het display en daarvoor gebruikt hij verschillende tools. De schaal van Moh zegt wat over die krasvastheid en krassen op de 40 Ultra ontstaan al snel. Dat ligt echter aan de voorgeplakte screenprotector, want die is gemaakt van zacht plastic.

Vervolgens test ‘ie de krasvastheid van het scherm aan de buitenzijde en dat is goed te noemen. Bij een schaal van 6 Moh ontstaan er wat lichte krassen, bij schaal 7 een stuk diepere. Dat scherm is uitgerust met een laagje Gorilla Glass Victus. In theorie laat een muntje of sleutelbos geen krassen achter op het scherm, maar een klein korreltje zand kan dat wel, dus het blijft altijd opletten geblazen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Frame van metaal met laagje verf

Met een stanleymes bewerkt ‘ie vervolgens de zijkanten van het toestel. Het gaat om een metalen frame met een laagje verf erover, die eraf te schrappen is met het mes. Datzelfde geldt voor de verschillende knoppen van de smartphone.

Op de achterkant is een laagje Gorilla Glass aanwezig en bewerken met het stanleymes laat geen zichtbare beschadigingen achter. Dan is de vraag… Hoe reageert het toestel als ‘ie wordt dichtgevouwen met stof, zand en steentjes ertussen? Dat gaat vrij goed en dat komt ook doordat het toestel tegen wat stof bestand is. Toch gaat het om een zacht type glas aan de binnenzijde, waardoor beschadigingen snel ontstaan. Het scharnier houdt veel stof buiten, maar pas op lange termijn is er te zien of er wel of geen stof is binnengedrongen.

Er is een fysieke vingerafdrukscanner aanwezig aan de rechterzijde van de smartphone en die werkt altijd en overal, ook al is het oppervlak ervan flink bekrast. De cameralenzen van het toestel geven geen kik als ze worden bewerkt door het stanleymes. Ook wordt er nog een vlammetje bij het buitenste scherm gehouden en na een seconde of twintig ontstaat er een witte vlek in het display, die niet meer wegtrekt. Een vlammetje aan de binnenzijde richt al na zo’n zes seconde permanente schade aan.

Tot slot is het tijd voor de buigtest en bij het dichtklappen van de Razr 40 Ultra gebeurt er niks geks. Het toestel wordt vervolgens omgedraaid en er wordt ook kracht op uitgeoefend. En dan gebeurt er iets geks, het flexibele binnenste display geeft geen krimp, maar het buitenste ‘harde’ scherm breekt wel.

Opvallend is dat er achter dat scherm nog enkele millimeters loze ruimte zitten, waardoor het scherm dus niet wordt opgevangen of tegengehouden. Volgens de YouTuber is dat iets wat hij nog nooit eerder gezien heeft, opletten geblazen dus!

Check de Motorola Razr 40 Ultra review

Check natuurlijk ook onze volledige review van de Motorola Razr 40 Ultra:

De Motorola Razr 40 Ultra is een fijne, opvouwbare smartphone en een duidelijke verbetering ten opzichte van de Razr 2022. Dat komt voornamelijk door het grotere tweede scherm, dat veel nuttiger is en echt iets toevoegt.

Daarnaast zijn we te spreken over het design, de vloeiende schermen, prettige software en het verbeterde updatebeleid. De prestaties zijn ook dik in orde, ondanks dat de processor alweer verouderd is. De camera’s en accuduur zijn daarentegen niet geweldig.

Door de stevige adviesprijs van 1199 euro is de Razr 40 Ultra niet voor iedereen weggelegd. Je betaalt voor de unieke vormfactor en kan voor veel minder een smartphone in huis halen met betere specs. Maar, als je per se een klaptelefoon zoekt, dan is de Motorola Razr 40 Ultra zeker het overwegen waard.

Lees hier meer over Xiaomi: