Samsung laat gebruikers wachten op grote update

Heb je een Samsung Galaxy S26, S26 Plus of S26 Ultra? Dan wacht je waarschijnlijk met smart op One UI 9. Samsung is inmiddels begonnen met de uitrol van de grote update, maar in Nederland moeten we nog even geduld hebben.

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One UI 9 voor de Samsung Galaxy S26

Dat One UI 9 eraan zit te komen, weten we zeker. Vanaf 16 september is Samsung in Korea namelijk begonnen met de uitrol van de softwareschil. Over een wereldwijde lancering is er echter weinig gecommuniceerd.

De enige datum die is gecommuniceerd in een persbericht van Samsung Thailand is 21 september. Of dit zou gaan om alleen een Thaise uitrol of een wereldwijde uitrol, is niet bekend. Inmiddels is de datum verstreken en is One UI 9 nergens te bekennen, en dat is vreemd.

Week uitgesteld

De lancering van One UI 9 is stilletjes met een week uitgesteld. De nieuwe datum die nu door Samsung Thailand wordt gecommuniceerd, is 28 september. Deze datum was in eerste instantie de uitroldatum van One UI 9 op de Galaxy S25-serie, Z Fold 7 en Z Flip 7. Daar komt nu dus de Galaxy S26-serie bij. Het is niet duidelijk of de oudere modellen nu ook langer moeten wachten, of dat de softwareschil tegelijkertijd wordt gelanceerd op alle modellen.

Waarom de internationale release langer op zich laat wachten, is niet bekend. Samsung heeft daar geen officiële reden voor gegeven. Een mogelijke verklaring is dat de fabrikant problemen heeft gevonden in de eerste versie van de software.

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Wat is One UI 9?

One UI 9 is de nieuwste Samsung-software voor Galaxy-smartphones en is gebaseerd op Android 17. De update brengt nieuwe functies, verbeteringen en veranderingen in de interface.

Welke functies je precies krijgt, kan verschillen per Galaxy-model en regio. Voor de Galaxy S26-serie is One UI 9 in ieder geval een belangrijke update, omdat de nieuwste Samsung-vlaggenschepen nauw met deze softwareversie zijn verbonden.

Het is op dit moment onbekend wanneer de update naar Nederland komt. Samsung heeft voor Nederland geen specifieke releasedatum bekendgemaakt. Het lijkt erop dat je de update ergens in de komende weken kunt verwachten, nu de internationale uitrol op gang lijkt te komen. De precieze timing per toestel kan overigens ook nog verschillen.

Wil je zelf in de gaten houden of de update al beschikbaar is? Ga dan naar: Instellingen – Software update – Controleren op updates.

Staat One UI 9 er nog niet tussen als optie of krijg je de melding dat je telefoon up-to-date is, dan moet je nog even wachten.

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