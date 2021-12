De 5 belangrijkste OnePlus 10 Pro geruchten op een rij

De OnePlus 10 Pro komt eraan en dus zet Android Planet de belangrijkste geruchten rondom de smartphone op een rijtje. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de eventuele introductie van de OnePlus 10.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vooruitblikken op de OnePlus 10 Pro

We hoeven niet lang meer te wachten op de OnePlus 10 Pro, die de OnePlus 9 Pro uit 2021 gaat opvolgen. Er verschijnen steeds meer geruchten over de OnePlus 10 Pro en OnePlus doet zelf ook een duit in het zakje. Wat denken we al te weten over het toestel en hoe zit het met de ‘normale’ OnePlus 10? Tijd om de vijf belangrijkste geruchten te bespreken.

1. Vertrouwd ontwerp

Wie hoopt dat de OnePlus 10 Pro een radicaal ander ontwerp krijgt dan zijn voorganger, lijkt bedrogen uit te komen. Gelekte renders, gemaakt op basis van foto’s, wijzen uit dat de 10 Pro veel gaat lijken op de 9 Pro. De voorkant oogt vrijwel identiek en de achterkant toont enkel een iets gewijzigd camera-eiland.

Het camera-eiland geeft drie cameralenzen en een flitser prijs. De OnePlus 9 Pro heeft vier camera’s. Het lijkt erop dat de nutteloze kleurenfilter-camera niet terugkeert. De OnePlus 10 Pro komt uit in verschillende kleuren, waaronder zwart en donkergroen.

2. Premium specificaties

Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten, krijgt de OnePlus 10 Pro uitstekende specificaties. De meeste details zijn nog onbekend, maar OnePlus heeft wel al aangegeven dat ‘een nieuwe telefoon’ draait op de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Die chip komt ook in toptoestellen van Xiaomi, Oppo, Motorola en andere merken te zitten.

OnePlus voorziet de 10 Pro waarschijnlijk van minimaal 8GB werkgeheugen, 128GB opslaggeheugen en een 5000 mAh-accu. De accu zou hiermee groter zijn dan die van de 9 Pro, wat een welkome verbetering wordt omdat de 9 Pro niet de beste accuduur heeft.

Het bedraad opladen zou ook sneller gaan. Geruchten claimen dat de OnePlus 10 Pro via de usb-c-poort kan opladen met 125 Watt en daarom binnen twintig minuten helemaal vol zit. De 9 Pro laadt bedraad met 65 Watt en heeft daarom bijna dertig minuten nodig om op te laden.

Aan de camera’s zou OnePlus minder sleutelen. Net als zijn voorganger krijgt de 10 Pro camera’s voor reguliere beelden, extra wijde groothoekplaatjes en inzoomen. De optische zoom zou met 3,3 keer niet verbeteren ten opzichte van de 9 Pro.

Het scherm zou ook dicht bij de 9 Pro blijven. OnePlus lijkt weer een 6,7 inch-oled-scherm te kiezen met een haarscherpe QHD-resolutie en een hoge verversingssnelheid van 120Hz.

3. Komt er een OnePlus 10?

Over de OnePlus 10 Pro gaan veel geruchten rond, maar over een eventuele OnePlus 10 is het nog erg stil. Misschien wel té stil. Komt er wel een OnePlus 10? Er zijn nog geen concrete aanwijzingen voor.

OnePlus spreekt in zijn marketing tot dusver enkel over de Pro-variant en ook vanuit het geruchtencircuit valt niet af te leiden dat er plannen zijn om in januari een OnePlus 10 te introduceren. Het is dus nog maar de vraag of de OnePlus 9 een opvolger krijgt.

4. Android 12 met nieuwe schil

Wel duidelijk is dat de OnePlus 10 Pro de eerste smartphone wordt met een compleet nieuwe softwareschil. Deze softwareschil is ontwikkeld door OnePlus en Oppo. De zusterbedrijven maakten medio 2021 bekend dat OnePlus een merk binnen Oppo wordt en dat nieuwe OnePlus-toestellen geen gebruikmaken van OnePlus’ OxygenOS-schil. De Oppo ColorOS-schil gaat ook met pensioen. Nieuwe smartphones van OnePlus én Oppo gaan de aanstaande softwareschil gebruiken.

De OnePlus 9 Pro

De OnePlus 10 Pro krijgt een softwareschil die volgens de bedrijven het beste van twee werelden combineert. Hoe die nieuwe schil heet en eruit ziet, is op moment van schrijven nog niet duidelijk. Een deel van de OnePlus-fans vindt het jammer dat OxygenOS verdwijnt, omdat de schil dicht bij stock-Android ligt.

Oppo belooft dat de integratie van OnePlus een sneller updatebeleid mogelijk maakt. De OnePlus 10 Pro draait uit de doos op Android 12, dus bij de Android 13-release zal blijken wat Oppo’s mooie woorden in de praktijk waard zijn.

5. Presentatie in januari

Interessant is dat de OnePlus 10 Pro presentatie eerder plaatsvindt dan verwacht. Althans, in China. OnePlus kondigt zijn nieuwste topsmartphone ergens in januari aan voor de Chinese markt. Een aankondiging voor Europa lijkt later te volgen. Wanneer precies is nog niet bekend. Ook onduidelijk is wanneer de smartphone hier de verkoop ingaat en hoe duur hij wordt.

De OnePlus 9 Pro debuteerde eind maart en droeg een adviesprijs vanaf 899 euro. Inmiddels is de smartphone flink in prijs gedaald, want een losse OnePlus 9 Pro kost je op moment van schrijven zo’n 750 euro.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom de OnePlus 10 (Pro) door je in te schrijven voor onze gratis dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Of download de eveneens gratis Android Planet-app!