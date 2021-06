OnePlus en Oppo worden samengevoegd: dit betekent het voor jou

OnePlus en Oppo gaan samen verder als één bedrijf, zo hebben de merken bekendgemaakt. De aankondiging lag in de lijn der verwachting omdat OnePlus de afgelopen tijd steeds meer samen is gaan werken met Oppo. Dit betekent de samensmelting voor jou als gebruiker.

OnePlus gaat verder binnen Oppo

OnePlus en Oppo hebben hetzelfde moederbedrijf, BBK Electronica. Dit bedrijf zit ook achter de merken Realme en Vivo. Nu heeft OnePlus bekendgemaakt samen verder te gaan met Oppo. OnePlus kan zelfstandig opereren onder de Oppo-vlag, belooft OnePlus-directeur Pete Lau. Hij zegt dan ook dat het OnePlus-merk blijft bestaan en de samenvoeging met Oppo diverse voordelen gaat opleveren voor bezitters van een OnePlus-smartphone.

Zo zou OnePlus ‘meer middelen tot zijn beschikking krijgen om betere producten te ontwikkelen’, wat lijkt te betekenen dat de ontwikkeling en fabricage van Oppo- en OnePlus-smartphones samengaat. OnePlus zou door de samenvoeging ook efficiënter kunnen werken en daarom bijvoorbeeld sneller en stabielere software-updates kunnen uitrollen. Dat argument klinkt misschien wat vreemd, want Oppo’s updatebeleid is op dit moment niet sneller dan dat van OnePlus.

De Oppo Find X3 Pro (links) en OnePlus 9 Pro

ColorOS en OxygenOS

De bedrijven gebruiken bovendien een andere softwareschil op hun smartphones. Oppo hanteert zijn ingrijpende ColorOS-skin, waar OnePlus kiest voor de minder zware OxygenOS-schil. De grote vraag is of OxygenOS blijft bestaan. In China installeert OnePlus sinds dit voorjaar al ColorOS in plaats van zijn eigen software op de OnePlus 9 en 9 Pro. Android Planet heeft Oppo gevraagd naar de toekomst van OxygenOS en zal dit artikel updaten als we antwoord hebben.

We hebben ook gevraagd of de twee fabrikanten hun eigen kantoren in Nederland aanhouden of gezamenlijk één kantoor gaan betrekken. Oppo heeft op dit moment een kantoor in Rotterdam, OnePlus zit in Amsterdam en is recent naar een groter kantoor verhuisd. Een woordvoerder van Oppo liet ons weten op dit moment nog geen informatie te kunnen delen over de samensmelting en wat dit betekent op verschillende vlakken voor de Nederlandse markt. Als we hier informatie over krijgen, dan lees je dat uiteraard direct op Android Planet.

OnePlus-directeur Lau benadrukt dat er vooralsnog niets verandert voor eigenaren van een OnePlus- of Oppo-toestel. Over de lange termijn laat hij echter niets los.

ColorOS (links) en OxygenOS

Samenvoeging zat eraan te komen

De integratie van OnePlus binnen Oppo lag voor de hand, omdat de bedrijven steeds inniger zijn gaan samenwerken. In december 2020 voegden de merken hun R&D-ontwikkelafdelingen samen en als gezegd is OnePlus in China al overgestapt op ColorOS van Oppo.

De samenwerking kwam ook steeds duidelijker tot uiting in nieuwe smartphones. Zo was de OnePlus Nord N100 een bijna letterlijke kopie van de Oppo A53 en lijkt de aanstaande OnePlus Nord 2 een dubbelganger te worden van de Realme X9 Pro. Als gezegd is Realme een zustermerk van Oppo, wat betekent dat de bedrijven (nagenoeg) dezelfde smartphones kunnen uitbrengen.

OnePlus komt overigens binnenkort met de betaalbare Nord CE. Android Planet heeft de smartphone al getest en praat je bij in de uitgebreide OnePlus Nord CE 5G review. Liever kijken? Check dan hier de videoreview.

Vind jij het jammer dat OnePlus stopt als onafhankelijk merk? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel, wij zijn benieuwd!

