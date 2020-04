De nieuwe OnePlus 8 en 8 Pro verschillen in prijs en features, maar hoe zit dat precies? Android Planet zet de vijf belangrijkste verschillen tussen de OnePlus 8 en 8 Pro op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 verschillen met de 8 Pro

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn de nieuwste toptoestellen van de fabrikant en volgen de 7T en 7T Pro van vorig jaar op. Op het eerste gezicht lijken de 8 en 8 Pro veel op elkaar, en ze delen ook belangrijke specificaties. Beide telefoons draaien hebben bijvoorbeeld een Snapdragon 865-processor, ondersteunen 5G en draaien op Android 10. Toch zijn er ook genoeg verschillen. We leggen de belangrijkste uit.

1. Ontwerp

Leg de OnePlus 8 en 8 Pro naast elkaar en het eerste verschil wordt direct duidelijk. De Pro-variant is forser, wat komt omdat hij een groter scherm heeft. Daarover zo meteen meer.

De 8 Pro meet 165,3 bij 74,4 millimeter, tegenover 160,2 bij 72,9 millimeter in het geval van de 8. Met 8,5 millimeter is de Pro-editie ook iets dikker dan de 8 (precies 8 millimeter dik). Hij is ook zwaarder: 199 tegenover 180 gram. Hoewel die negentien gram in absolute zin niet veel is, is de 8 Pro merkbaar zwaarder.

Qua kleuren zijn er ook verschillen. De 8 en 8 Pro verschijnen allebei in het zwart en groen, en de 8 komt ook als Interstellar Glow (wit met licht kleurverloop). De 8 Pro mist deze kleur en biedt Ultramarine Blue (donkerblauw) als derde optie.

Een minder duidelijk verschil zit van binnen. Waar de OnePlus 8 volgens de fabrikant bestand is tegen water en stof, heeft de 8 Pro als enige een IP68-certificering. Het toestel is door een onafhankelijke partij gecertificeerd op water- en stofdichtheid en biedt – in ieder geval op papier – dus meer zekerheid dan de reguliere OnePlus 8.

2. Scherm

We noemden het net al: het scherm van de 8 Pro is groter dan dat van de 8. Geen verrassing, want de Pro-telefoons van OnePlus hebben al sinds het begin een groter display. De 8 Pro is met zijn 6,78 inch-scherm de grootste OnePlus-smartphone tot nu toe. De 8 beschikt over een 6,55 inch-scherm – even groot als de 7T van vorig jaar. Zowel de 8 als de 8 Pro zijn niet met één hand te bedienen. Wie een zo groot mogelijke smartphone zoekt voor films en gaming, kan bij de 8 Pro terecht.

Niet alleen het schermformaat wijkt af. De 8 Pro heeft ook een display met een hogere ververssnelheid. Het scherm ververst zichzelf 120 keer per seconde en heet daarom een 120Hz-display. De OnePlus 8 gebruikt een 90Hz-scherm, dat ook in de 7 Pro en 7T-serie zit. Het 120Hz-display oogt iets vloeiender dan een 90Hz-exemplaar. Dit merk je vooral bij het spelen van geoptimaliseerde games en lezen van tekst, maar ook bij het navigeren in apps en bekijken van animaties.

Omdat het display zichzelf vaker ververst, is het stroomverbruik hoger. Dat is een aandachtspunt voor de 8 Pro. Je kunt in de instellingen terugschakelen naar 90Hz of 60Hz voor een minder soepel beeld, maar langere accuduur.

Een ander verschil is dat het scherm van de OnePlus 8 Pro een maximale resolutie kan tonen van 3168 bij 1440 pixels, oftewel QHD. De reguliere 8 toont maximaal 2400 bij 1080 pixels (full-hd). Het display van de 8 Pro oogt dus scherper, maar verbruikt op die resolutie ook meer stroom. Het instellingenscherm laat je daarom ook overschakelen naar full-hd.

3. Camera’s

Ook op cameragebied zijn de 8 en 8 Pro verschillend. Geen verrassing, want dat geldt ook voor de OnePlus-telefoons van vorig jaar. Achterop de 8 Pro zit een primaire 48 megapixel-camera, de nieuwste Sony IMX689-sensor.

Die wordt vergezeld door een 48 megapixel-groothoeklens, 8 megapixel-telelens (drie keer hybride zoom) en 5 megapixel-kleurenfilter-camera. Die laatste sensor is nieuw voor een OnePlus-telefoon, en laat je vanuit de camera-app allerlei Instagram-achtige effecten toepassen voordat je een foto maakt.

Op de OnePlus 8 zit een minder goede 48 megapixel-camera, dezelfde als op de 7- en 7T-series. Er is ook een 16 megapixel-groothoeklens aanwezig, al heeft die een relatief klein blikveld van 116 graden. Het blikveld van de groothoekcamera op de 8 Pro is 120 graden, wat betekent dat er meer op beeld past.

De derde camera op de OnePlus 8 is een 2 megapixel-macrocamera om van heel dichtbij foto’s te maken. De zoomlens van de 7T is geschrapt, volgens OnePlus omdat gebruikers meer waarde hechten aan een speciale macrocamera.

Dit is opvallend, omdat je voor een macrofoto niet per se een macrocamera nodig hebt. De 7T Pro en 8 Pro maken namelijk macrofoto’s via de groothoeklens en dat werkt – in ieder geval op de 7T Pro – uitstekend. We vermoeden dat het weglaten van de zoomlens op de 8 vooral gedaan is om de prijs te drukken, en de 8 Pro unieker te maken. Beide smartphones hebben overigens een 16 megapixel-selfiecamera in een gaatje in de linkerbovenhoek van het scherm.

4. Accu en opladen

Het grotere scherm van de OnePlus 8 Pro verbruikt meer stroom dan het display van de 8, en dus heeft de Pro-versie een grotere accu. De capaciteit bedraagt 4510 mAh, tegenover 4300 mAh in de 8. Geen enorm verschil en daarom is het de verwachting dat de accuduur van de smartphones vergelijkbaar is.

Een groter verschil tussen de twee toestellen is dat de OnePlus 8 Pro ondersteuning biedt voor draadloos opladen. Dit is tevens een primeur voor OnePlus-telefoons.

De 8 Pro kan draadloos opladen met maximaal 30 Watt als je OnePlus’ eigen draadloze oplaadstation gebruikt. Deze moet je los kopen voor 69,95 euro. Ook kun je een andere draadloze Qi-oplader gebruiken, maar dan laadt de smartphone aanzienlijk langzamer op. Lees hier meer over de draadloze oplader van OnePlus.

Beide toestellen komen trouwens met een 30 Watt Warp Charge usb-c-stekker, die je misschien kent van de OnePlus 7T en 7T Pro.

5. De OnePlus 8 Pro en OnePlus 8 verschillen in prijs

De OnePlus 8 Pro en kleinere, minder veelzijdige OnePlus 8 verschillen dus op belangrijke punten van elkaar. Dat zie je terug in de prijs. Waar de goedkoopste versie van de OnePlus 8 los te koop is vanaf 699 euro, betaal je minimaal 899 euro voor een losse 8 Pro. Welke van de twee toestellen voor jou de beste keuze is, hangt dus af van je wensen en je budget.