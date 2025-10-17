Dit is wanneer jouw OnePlus Android 16 krijgt

OnePlus laat weten wanneer welke telefoons de Android 16-update mogen verwachten. We zetten het hier voor je onder elkaar.

OnePlus Android 16 tijdlijn

Heb je een OnePlus-telefoon in je broekzak? Dan is de aankondiging van OxygenOS 16 je deze week waarschijnlijk niet ontgaan. Het is de fabrikant zijn eigen schil voor Android 16 en komt met verschillende vernieuwingen in onder meer ontwerp, AI en fotografie.

In tegenstelling tot sommige andere fabrikanten maakt OnePlus nu bekend wanneer en welke telefoons de Android 16-update krijgen. Weet wel dat de tijdlijn als algemene planning wordt gezien. Omdat OxygenOS 16 in batches verschijnt per toestel, kan het voorkomen dat jij de nieuwe software iets later ontvangt.

Vanaf november 2025:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

Vanaf december 2025:

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

Vanaf herste kwartaal 2026:

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite

OnePlus Pad Lite

Zodra de update voor je klaarstaat, krijg je een melding op je smartphone. Je kunt tegen die tijd ook handmatig controleren of ‘ie er al is. Daarvoor ga je naar de instellingen-app, “Systeem & update” en vervolgens klik je op “Software-update”.

Staat jouw OnePlus-telefoon of -tablet niet in de bovenstaande tijdlijn? Dan krijgt ‘ie geen update naar Android 16 en is het mogelijk tijd voor een upgrade.

Dit is er nieuw aan OxygenOS 16 en Android 16

OxygenOS 16 heeft een sterke focus op AI en een nieuw design. Het belangrijkste is de uitbreiding van AI Plus Mind, dat meer informatie kan opslaan uit screenshots en audiobestanden. Daarnaast werkt de Mind Space samen met Google Gemini.

Er zijn meer nieuwe AI-functies, zoals een schrijftool, beter portretlicht en AI-foto’s bij gerechten op menukaarten. Nieuw is ook ‘Touch to connect’ voor het eenvoudig uitwisselen van bestanden met andere telefoons. De open bèta start op 17 oktober en de aankomende OnePlus 15 wordt standaard met OxygenOS 16 geleverd.