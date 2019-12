In tegenstelling tot voorgaande jaren is OnePlus in 2020 aanwezig op de Consumer Electronics (CES). Wat de fabrikant hier gaat aankondigen is nog niet duidelijk, maar speculeren kan altijd. Hierbij 3 producten die OnePlus tijdens CES kan aankondigen.



OnePlus tijdens CES 2020: dit verwachten we

CES is een jaarlijks terugkerend evenement dat in Las Vegas wordt gehouden. De beurs biedt plaats aan allerlei producenten van consumentenelektronica. OnePlus laat het evenement normaal aan zich voorbij gaan, maar niet in 2020. Topman Pete Lau laat namelijk weten dat zijn bedrijf volgend jaar wél op de beurs aanwezig is. Misschien kondigt men hier een van de volgende producten aan.

1. OnePlus 8 (Pro) – Waarschijnlijk

Zoals het een goede showman betaamt zegt Lau echter geen woord teveel. Hij houdt het bij een korte opmerking: “We gaan iets speciaals laten zien.” De eerste mogelijk is dan ook simpel: OnePlus toont tijdens CES 2020 een nieuw vlaggenschip.

De OnePlus 8 Pro, zoals dit toestel vermoedelijk heet, dook de afgelopen weken al meermaals op in geruchten. Ook kwamen er al schematische tekeningen van de nog onaangekondigde smartphone naar buiten. De OnePlus 8 Pro krijgt volgens deze berichten vier camera’s op de achterkant.

2. OnePlus 8 Lite – Minder waarschijnlijk

Maar, OnePlus zou ook een middenklasser in de pijplijn hebben zitten. De vermoedelijke OnePlus 8 Lite duikt de laatste tijd steeds vaker op in renders. Het toestel zou een betaalbaar alternatief voor het vlaggenschip van volgend jaar worden en onder meer een dubbele camera krijgen.

Toch denken wij niet dat OnePlus dit toestel gaat laten zien tijdens CES 2020. Het zou immers ongebruikelijk zijn om al een maand van te voren reclame te maken voor een evenement waar je enkel een middenklasser gaat laten zien. Een kleinschalig evenement of persbericht lijkt hier eerder geschikt voor.

3. OnePlus Watch – buitenkansje

Wie zegt dat OnePlus een telefoon gaat aankondigen? Het bedrijf lanceerde eerder al een tv, die wie weet wat ons te wachten staat. Een mogelijke kanshebber is de OnePlus Watch. We horen al jaren over dit horloge en meerdere bronnen hebben bevestigd dat het bedrijf aan het apparaat heeft gewerkt.

Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf met meer informatie over de OnePlus TV naar buiten komt, zoals een Europese releasedatum. Wederom is dit echter niet waarschijnlijk. Zo’n mededeling kun je immers ook verspreiden via een tweet of persbericht. Tot slot kan OnePlus natuurlijk ook nog iets totaal onverwachts aankondigen.

Wat denk jij dat OnePlus gaat laten zien? Laat van je horen in de reacties?

