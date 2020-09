Oeps: OnePlus Nord zet zichzelf spontaan terug naar fabrieksinstellingen

De OnePlus Nord lijkt last te hebben van een vervelende bug. Verschillende gebruikers melden dat de smartphone zichzelf plots terugzet naar de fabrieksinstellingen, waardoor belangrijke data verloren gaat.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord fabrieksinstellingen-bug

Het is onduidelijk waar de fout door wordt veroorzaakt. Android Police, dat over het probleem schrijft naar aanleiding van diverse berichten op het officiële OnePlus-forum, zegt dat het niet ligt aan een specifieke softwareversie van de OnePlus Nord. De smartphone zou bij verschillende gebruikers spontaan resetten en worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Hierdoor gaat belangrijke data, die niet is opgeslagen met een back-up, verloren. Android Police meldt dat sommige gebruikers meerdere keren last hebben gehad van de bug, waarbij de telefoon dus telkens helemaal werd gewist. Volgens de website werkt OnePlus inmiddels aan een oplossing voor het probleem, maar het bedrijf heeft zelf nog geen informatie gegeven.

Zodra er meer bekend is over de OnePlus Nord-bug en een eventuele oplossing, dan lees je dat natuurlijk op Android Planet. Heeft jouw Nord zichzelf spontaan gereset? Laat het dan weten in de reacties onder dit artikel.

Meer over de OnePlus Nord

De OnePlus Nord is sinds begin augustus te koop en het goedkoopste toestel dat de fabrikant in jaren heeft uitgebracht. Voor 399 euro krijg je een smartphone met een 6,44 inch-scherm met ververssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat het display zichzelf 90 keer per seconden ververst in plaats van de gangbare 60 keer, wat zorgt voor vloeiende en soepele beelden.

Onder de motorkap van de OnePlus Nord zit een Snapdragon 765G-processor met 8/12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslagruimte. De smartphone heeft ook een grote 4115 mAh-accu die lang meegaat en snelladen met 30 Watt ondersteunt. Daardoor zit de accu na een half uur opladen alweer voor 70 procent vol. Draadloos opladen ontbreekt echter.

Verder heeft de Nord een viervoudige camera achterop, dubbele selfiecamera, 5G-ondersteuning en een behuizing van glas en plastic. Meer weten? Neem dan ook een kijkje in de uitgebreide OnePlus Nord review, waarin we de voor- en nadelen van het toestel bespreken. In de videoreview hieronder praten we je in een paar minuten helemaal bij over de betaalbare OnePlus-telefoon.

Het laatste nieuws over OnePlus: