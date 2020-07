Reviewscore 8,5

De OnePlus Nord is de eerste smartphone van het bedrijf in jaren voor het middensegment. Is de kwaliteit hetzelfde als bij de toptoestellen van OnePlus, waarop heeft het bedrijf beknibbeld en was dit een goede zet? Dat en meer lees je in deze OnePlus Nord review.

Check de OnePlus Nord review

De OnePlus Nord is op 21 juli gepresenteerd en toen kwam ook onze preview online. Daarin konden we niet alles tot in detail bespreken en inmiddels hebben we nog meer tijd met de Nord kunnen doorbrengen.

Voor OnePlus is dit eerste toestel in de Nord-lijn een heus experiment. Is dit toestel, met een vanafprijs van 399 euro, weer van de OnePlus-kwaliteit die we gewend zijn? Dat lees je in deze OnePlus Nord review.

Herkenbaar en veilig design

In een eerder gesprek tussen Carl Pei (ceo van OnePlus) en de bekende YouTuber MKBHD werd er al over gesproken: het design van de OnePlus Nord. Het bedrijf heeft veel prototypes ontwikkeld, waarvan Pei ook een paar toonde. Die apparaten hadden een heel eigen design, waarbij vooral de achterkant opviel.

Daarbij zagen we losse cameramodules en ook liet Pei prototypes met verschillende kleuren en afwerkingen zien, waaronder van mat glas. Het uiteindelijke design van de OnePlus Nord heeft die kenmerken niet. Zo heeft het toestel een glimmende afwerking, is er sprake van een grote cameramodule en ook heb je maar keuze uit twee kleuren; grijs en blauw.

Dat klinkt allemaal misschien negatief, maar zo bedoelen we het niet. De keuze van het design van de OnePlus Nord is al met al gewoon wat veilig en universeel. Wil je toch wat aparts in handen hebben, dan is de Blue Marble-variant de beste keuze, want opvallend is die kleur zeker. De glimmende plastic rand van het toestel is dat ook en ziet er daardoor wat goedkoop uit. We hadden liever de matte afwerking van de OnePlus 8 Pro gezien, inclusief de randen, maar dat is een kwestie van persoonlijke smaak.

Aansluitingen van de OnePlus Nord

De Nord heeft een plat scherm van 6,44 inch, waarin een dubbele selfiecamera is verwerkt. Aan de linkerkant zitten de volumeknoppen en aan de rechterkant de aan/uit-knop. Ook is daar een fysiek schuifje te vinden om snel te wisselen tussen geluidsprofielen. Deze ‘Alert Slider’ is een kenmerk van het bedrijf en uniek als het gaat om Android-smartphones.

Aan de onderkant vind je tot slot de speaker, usb c-poort en het simkaartslot. Daarin passen twee nano-simkaarten, maar een micro-sd-geheugenkaartje kun je daar niet in kwijt. Het toestel heeft een plastic frame en de knoppen zijn van metaal. Plastic wordt vaak geassocieerd met goedkoop en niet sterk, maar het tegendeel is waar. We hebben geprobeerd om het toestel door te buigen of torderen, maar de Nord gaf weinig mee.

Aan de voor- en achterkant wordt Gorilla Glass 5 gebruikt. Dit type glas zorgt ervoor dat krassen en beschadigingen minder snel ontstaan. Inmiddels is Gorilla Glass van de zevende generatie gepresenteerd, maar dat zien we binnenkort pas verschijnen op toestellen.

Het toestel ligt lekker in de hand, wat komt door het gewicht van 184 gram, de afgeronde achterkant en breedte van 73,3 millimeter. Bedienen met één hand is mogelijk, maar vergt wat oefening. Tevens is de achterkant van glas, daardoor erg glad en daarom is een hoesje zeker aan te raden.

Prima en vloeiend scherm

Het scherm van de OnePlus Nord is 6,44 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die combinatie zorgt ervoor dat alles er tiptop in orde uitziet. Een filmpje kijken is fijn, inzoomen bij gemaakte foto’s ook en tekst op websites wordt scherp weergegeven.

Er is gekozen voor een amoled-paneel, wat zorgt voor felle kleuren en een goed contrast. Daarbij kun je spelen met instellingen om de kleurtemperatuur aan te passen naar wat jij het fijnst vindt. Het scherm heeft tot slot een ververssnelheid van 90Hz. Zo voelt alles soepeler aan dan met een ‘standaardscherm’ van 60Hz.

Niet in alle apps is het volledige scherm trouwens te gebruiken en dat is zonde. Zo wordt het bovenste randje van het scherm, vanaf de selfiecamera’s, niet gebruikt bij bijvoorbeeld Netflix. Dat is ook niet handmatig in te stellen zoals bij enkele andere apps. Zonde, maar Netflix kan ook niet fullscreen afspelen bij bijvoorbeeld de P40 Pro van Huawei met zijn pilvormige inkeping.

De maximale schermhelderheid ligt een stukje lager dan die van de OnePlus 8 Pro. Wel is het scherm van de Nord in elke situatie gewoon prima af te lezen, ook bij fel zonlicht. Tevens is de minimale helderheid goed genoeg om niet te irriteren in een donkere ruimte, zoals de slaapkamer. De randen aan de boven- en zijkanten van het display zijn even breed, wat de symmetrie ten goede komt. De ‘kin’ van het toestel is iets dikker, maar stoort niet.

Een optische vingerafdrukscanner is achter het scherm verwerkt en die is vrij laag geplaatst. Deze scanner werkt net zo snel en betrouwbaar als op de OnePlus 8 Pro. Tot slot is er nog een dubbele selfiecamera aanwezig in het display, die mij persoonlijk niet stoorde bij gebruik van het toestel. Al met al is het scherm van de Nord fijn om mee te werken en naar te kijken.

Processor: efficient, krachtig en toekomstbestendig

Onder de motorkap van de OnePlus Nord doet de Snapdragon 765G van fabrikant Qualcomm zijn werk. Die chip, of de normale 765-versie, vinden we ook in de LG Velvet en Motorola Edge. Die toestellen hebben we al uitgebreid gereviewed, maar zijn ook een stuk duurder.

OnePlus is echter niet de enige in deze prijsklasse die kiest voor deze chip. Motorola brengt binnenkort de Moto G 5G Plus op de markt en ook is de Xiaomi Mi 10 Lite al even verkrijgbaar. OnePlus koppelt die processor aan minimaal 8GB werkgeheugen en dat is in de praktijk een ijzersterke combinatie.

Wil je de beste processor, dan moet je uitwijken naar de OnePlus 8-serie, maar voor deze prijs staat de Snapdragon 765G zeker zijn mannetje. Multitasken gaat prima, alles wordt snel ingeladen en ook het spelen van zwaardere games is geen probleem. Zo konden we gewoon prima een potje PUBG of Call of Duty: Mobile spelen. Soms moet je dan wel een tandje terugschakelen qua (grafische) prestaties.

Wel had een combinatie van 6GB RAM en 128GB opslag ook niet misstaan. Het duurste model van de Nord heeft zelfs 12GB werkgeheugen aan boord en dat is overkill. Helemaal in het middensegment is dat niet echt nodig en we hadden liever wat minder geheugen gezien, gecombineerd met een lagere prijs van het toestel.

Tot slot ben je met deze chip klaar voor de toekomst van mobiel internet. Er is namelijk ondersteuning voor 5G aan boord. De uitrol daarvan in Nederland begint langzaam. Je kunt echter pas over enkele jaren gebruikmaken van 5G en al zijn facetten, waaronder een flink hogere snelheid bij down- en uploads.

Camera’s: niet allemaal even bruikbaar

De Nord is uitgerust met twee camera’s die we al kennen van de OnePlus 8. De primaire camera van 48 megapixel en macrocamera van 2 megapixel zijn namelijk bekend terrein en meer lees je daarover in de OnePlus 8 review. De resultaten van de camera’s op de Nord kunnen wel anders zijn, gezien de andere processor en postprocessing.

Foto’s gemaakt met de hoofdcamera van de OnePlus Nord zien er prima uit. De plaatjes hebben genoeg detail, kleuren zijn natuurgetrouw en ook het contrast is in orde. Er is optische beeldstabilisatie aanwezig, wat je niet veel ziet in deze prijsklasse. Dat zorgt voor scherpe foto’s, ook als je hand iets trilt. Daarnaast helpt het goed bij het maken van stabiele video’s en foto’s in het donker.

Nachtmodus ook aanwezig

Fijn is dat de OnePlus Nord ook een nachtmodus heeft. Die kun je gebruiken bij de primaire camera en groothoeklens. Foto’s zien er daardoor veelal iets beter uit. Details zijn beter zichtbaar, kleuren springen er net wat meer uit en het contrast is een stuk beter. Op de foto’s hieronder zie je aan de linkerkant een foto in de normale stand, rechts zie je het nachtmodus-voorbeeld.

Groothoeklens en andere camera’s

Ook de groothoekcamera is fijn om te gebruiken. Deze sensor heeft een resolutie van 8 megapixel, wat nog goed te noemen is. Je legt hiermee een groter deel van de omgeving of groep mensen vast. De kleuren zijn wel een fractie anders dan bij de primaire camera en ook werkt deze camera met de nachtmodus.

Ook zoomen is wat mogelijk, waarbij er een uitsnede van de primaire camera wordt gemaakt. Daarbij ontstaat soms kwaliteitsverlies, maar het is een fijne functie die overall prima werkt. In onderstaande voorbeelden zie je een foto met de groothoeklens, de hoofdcamera en met twee keer digitale zoom.

De andere twee camera’s van de OnePlus Nord zijn andere koek. Met de macrocamera maak je close-ups, maar dat kan in maximaal 2 megapixel. Dat is simpelweg te weinig om leuke shots mee te maken. Details ontbreken niet alleen, maar qua kleurtemperatuur doet de Nord het ook niet goed. Ook is de afstand tot het object wat je wil fotograferen nog steeds niet heel dichtbij als het enigszins scherp moet worden.

De oplossing voor macrofoto’s van de OnePlus 8 Pro is een goede wat ons betreft. Daarvoor wordt namelijk de 16 megapixel-groothoeklens gebruikt. In onderstaande galerij zie je twee voorbeelden. De bovenste rij zijn macrofoto’s gemaakt met de OnePlus Nord, de onderste rij met de OnePlus 8 Pro.

Dan is er ook nog de vierde ‘camera’, wat eigenlijk geen camera is. Deze sensor legt namelijk diepte-informatie vast, wat je weer gebruikt voor portretfoto’s. Daarbij is de achtergrond vervaagd, terwijl het onderwerp juist scherp wordt weergegeven. Dat werkt goed, maar als je die camera afdekt, maak je even goede portretfoto’s en dat is vreemd. Het nut van deze sensor ontgaat ons dan ook.

Voor het eerst dubbele selfiecamera

De OnePlus Nord is de eerste OnePlus-telefoon met twee selfiecamera’s. Deze zitten in de pilvormige inkeping in de linker bovenhoek van het scherm. OnePlus stapt dus af van de 16 megapixel-frontcamera die ze al generaties gebruikten en dat is een prima keuze.

Qua resolutie was deze stap niet nodig, want selfies nemen zo nog meer opslagruimte in. Wel is de primaire selfiecamera iets lichtgevoeliger, wat zorgt voor betere kleuren en ook de hoek ervan is iets groter. Wil je nog wijdere selfies maken, dan kun je de tweede selfiecamera gebruiken. Die schiet dan wel weer plaatjes van maximaal 8 megapixel met een hoek van 105 graden.

Dat is geinig, maar alleen de nieuwe 32 megapixel-selfiecamera was wat ons betreft ook voldoende geweest. Filmen met die frontcamera kan trouwens met 60 frames per seconde in een 4k-resolutie, de camera op de achterkant kan dat met maximaal 30 frames per seconde.

De normale selfiecamera heeft al duidelijk een grotere hoek dan de 16 megapixel-selfiecamera die het bedrijf al jaren gebruikt. In de bovenstaande galerij zie je van links naar rechts een selfie gemaakt met de OnePlus 8 Pro, met de normale selfiecamera van de Nord en met zijn groothoek-frontcamera. Daarbij valt op dat de kleuren van die laatste wat verzadigd zijn.

Android 10 met OxygenOS

OnePlus levert de Nord met Android 10 en OxygenOS 10.5, waar inmiddels al twee updates voor zijn uitgebracht. Dat is de schil van de fabrikant die over Android heen ligt. Dat is één van de fijnste skins voor Android. Er is namelijk weinig poespas aanwezig en alles oogt overzichtelijk en opgeruimd. Daarnaast levert OnePlus op de Nord juist nog iets meer Google-apps mee, namelijk Google Telefoon en Berichten.

Ook kun je het uiterlijk van de software volledig aanpassen, zodat het eruit ziet hoe jij wilt. Denk daarbij aan de vorm van icoontjes, de accentkleuren van menu’s of welke icoontjes je wel of niet wil laten zien in de notificatiebalk.

Ook staat OnePlus bekend om het goede updatebeleid en ook bij de Nord is dat het geval. Zo geeft de fabrikant aan dat het toestel minimaal twee jaar Android-updates krijgt. Dat betekent dat Android 11 en Android 12 naar het toestel komen. Daarnaast krijgt de Nord minimaal drie jaar lang beveiligingsupdates, die ook regelmatig verschijnen.

Accuduur en snel opladen

De accucapaciteit van de OnePlus Nord bedraagt 4115 mAh en daarmee is het een goed bemeten accu. Dankzij de energiezuinige processor en het amoled-scherm kom je zonder problemen een intensieve dag door. Gebruik je het toestel minder intensief, dan is dat makkelijk op te rekken naar anderhalve dag of meer.

Is de accu toch leeg en ga je de deur nog uit, dan is even bijladen zo gepiept. De OnePlus Nord ondersteunt de Warp Charge 30T-snellaadtechniek, net als de duurdere OnePlus-telefoons. Daarmee kun je via een usb-c-kabel opladen met maximaal 30 Watt, waardoor het toestel in een mum van tijd weer vol zit. Een half uur aan de lader zorgt voor een 70 procent volle accu en is in meer dan een uur zit de batterij helemaal vol.

Beknibbeld op specificaties om kosten te besparen

Om de prijs wat te drukken is er hier en daar ook wat beknibbeld qua specs bij de OnePlus Nord. Zo kun je vooralsnog kiezen tussen slechts twee kleuren, het veilige grijs of opvallender blauw. Ook heeft de Nord een monospeaker aan boord, die dan wel weer goed klinkt, ook op hoog volume. Of het plastic frame ook een keuze is geweest om wat geld te besparen, is onbekend.

Het toestel is uiteraard niet draadloos op te laden, om zo kosten (en ruimte in de behuizing) te besparen. Daarnaast heeft OnePlus geen geld uitgegeven aan een officiële IP-certificering. Het bedrijf hield jarenlang vol dat dit onnodige verkwisting van geld was, maar de OnePlus 8 Pro kreeg wel zo’n certificaat. Stiekem is het toestel wel waterdicht, waardoor een regenbui of even onderdompelen in water geen probleem hoeft te zijn.

De usb c-poort is van het 2.0-type in plaats van het snellere en modernere 3.1. Dat is bijvoorbeeld jammer als je interesse hebt in de desktopmodus van Android 10, want die kun je nu niet gebruiken. Daarmee gebruik je de hardware van je toestel om op een groter scherm met een los toetsenbord en muis te werken.

Qua opslaggeheugen kiest de fabrikant voor de UFS 2.1-variant en niet voor de 3.0-versie, zoals in de duurdere toestellen. Dat nieuwe type geheugen is niet alleen sneller, maar ook energiezuiniger. Datzelfde geldt voor het werkgeheugen, wat van een iets ouder type is.

Een koptelefoonaansluiting is ook niet aan boord, maar dat heeft vast en zeker ook te maken met de ruimte die de interne hardware van het toestel nodig heeft. Zodoende luister je muziek via de enkele speaker, een usb c-headset, adaptertje met je eigen headset of natuurlijk via bluetooth.

Tot slot zien we bij deze OnePlus-smartphone helaas ook weer geen micro-sd-ondersteuning. Voor mij persoonlijk nog steeds een gemis, omdat ik meer geheugen gebruik dan 128GB voor muziek, foto’s en bestanden. Ja, er is een 256GB-variant te koop, maar die kost gelijk 100 euro meer, terwijl een geheugenkaartje van 128GB slechts twee tientjes kost.

Conclusie OnePlus Nord review

Experiment geslaagd, want een kompas wijst altijd naar het ware Noorden! De OnePlus Nord is namelijk zeker een aanrader als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel in het middensegment. Het toestel doet het op veel punten uitstekend. Zo is het 90Hz-scherm erg fijn, is de accuduur goed en gaat het opladen lekker snel.

De software is een verademing en ook met het updatebeleid zit het goed. De processor biedt genoeg kracht en ook multitasken is geen probleem. Ook is de grote hoeveelheid werkgeheugen natuurlijk fijn. Toch had iets minder geheugen gecombineerd met een lagere prijs nog beter geweest wat ons betreft.

Ben je op zoek naar een goede primaire camera en wil je wat spelen met een groothoeklens, dan is de OnePlus Nord een goede keuze. De macrocamera en dieptesensor zijn echter gimmicks en leuk voor op de specsheets. De vernieuwde frontcamera is tevens een fijne toevoeging.

Hier en daar is wat beknibbeld op de specificaties om dit prijspunt te halen, maar dat is logisch. Het instapmodel heeft een erg goede prijs en OnePlus zet zich ook in dit prijssegment direct goed op de kaart. De meerprijs voor het model met meer werk- en opslaggeheugen is met 100 euro wel wat fors en hadden we liever wat lager gezien.

OnePlus Nord kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil jij de OnePlus Nord kopen? Check dan onze prijsvergelijker voor de beste prijzen voor een losse OnePlus Nord. Ook kun je de OnePlus Nord met abonnement aanschaffen. Uiteraard kun je de aanschaf van een losse OnePlus Nord ook combineren met een sim only-abonnement.

