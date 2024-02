Deze goedkope Oppo heeft een luxe design en grote accu

Oppo introduceert een nieuwe budgetsmartphone in Nederland in de vorm van de A18. Lees hier wat het betaalbare toestel te bieden heeft.

Oppo A18 officieel

De Oppo A18 is de nieuwste budgettelefoon van de Chinese fabrikant en per direct in Nederland verkrijgbaar. De smartphone heeft een adviesprijs van 169 euro en verschijnt in één versie met 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een zwarte behuizing. Het is de opvolger van de Oppo A17.

Het apparaat moet het vooral hebben van zijn accuduur. De Oppo A18 heeft een stevige 5000 mAh-batterij en die moet door de minder krachtige hardware en het simpele hd-scherm (1612 bij 720 pixels) lang meegaan. Het display heeft daarentegen wel een 90Hz-ververssnelheid, waardoor animaties soepeler ogen en de telefoon sneller moet aanvoelen.

Handig is de zogeheten ‘High Brightness Mode’, waarmee de schermhelderheid tot 720 nits kan worden opgekrikt. Hierdoor is het display makkelijker af te lezen bij direct zonlicht. Het scherm heeft verder een waterdruppel-notch bovenin voor de selfiecamera en een duidelijke ‘kin’ – de rand aan de onderkant van het display.

Onder de motorkap van de Oppo A18 zit een MediaTek Helio G85-processor met – zoals gezegd – 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De octacore-chip is geen snelheidsmonster, maar krachtig genoeg om apps te draaien en te multitasken. Hij zit ook in andere budgetsmartphones als de Motorola Moto G23 en Xiaomi Redmi 12C. Het is mogelijk om de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Slank design, maar oude software

De Oppo A18 is met 8,2 millimeter relatief dun en heeft ook een IP54-certificatie. Dit betekent dat hij tegen een spatje water kan, maar niet waterdicht is zoals veel duurdere Android-telefoons. De vingerafdrukscanner, waarmee je de A18 ontgrendelt, zit aan de zijkant van de behuizing. Ook heeft het toestel een koptelefoonaansluiting en een modus om de volume van het speakers tijdelijk flink te verhogen.

Voor het maken van foto’s zijn in totaal drie camera’s aanwezig. Achterop zien we een simpele 8 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor, waarbij laatstgenoemde wordt gebruikt voor het creëren van een scherptediepte-effect in portretfoto’s. De selfiecamera heeft een lage resolutie van 5 megapixel.

Hoewel Android 14 inmiddels weer een aantal maanden oud is, draait de Oppo A18 niet op deze versie. De smartphone moet het nog doen met Android 13 met de ColorOS-software. We denken dat het toestel in de toekomst een Android 14-update krijgt, maar het is onduidelijk wanneer.

