De Oppo Find X3 Pro is onthuld en het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant. Kun je leven met wat mindere specificaties of heb je een lager budget? Daarvoor heeft Oppo de Find X3 Neo en X3 Lite gepresenteerd.

Oppo Find X3 Pro officieel: het beste van het beste

De Oppo Find X3 Pro is officieel uit de doeken gedaan. Het toptoestel van de Chinese fabrikant heeft een adviesprijs van 1149 euro en zit vol met high-end hardware en snufjes. Zo is de Snapdragon 888-chip van Qualcomm aan boord met 5G-ondersteuning, samen met 12GB werkgeheugen en 256GB niet-uitbreidbare opslag.

Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een kleurrijk amoled-paneel en een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Dat kan maar liefst een miljard kleuren weergeven. Het scherm heeft ook een maximale ververssnelheid van 120Hz en licht afgeronde schermranden. Er is een optische vingerafdrukscanner aanwezig en de frontcamera zit in een klein gaatje in het scherm.

Vier camera’s, veel megapixel en microscoopcamera

In het camera-eiland op de achterzijde zijn vier camera’s geplaatst, waaronder twee exemplaren met een lens van 50 megapixel. Deze kunnen ook een miljard kleuren vastleggen en gebruik je voor normale foto’s of wijdere kiekjes. Uiteraard kun je filmen in een hoge 4K-resolutie, is er optische beeldstabilisatie aan boord en kun je handmatig aan de slag met de pro-modus.

Ook is er een telelens aanwezig om objecten dichterbij te halen. Daarvoor is er geen periscopische camera aanwezig zoals bij de Find X2 Pro. Tot slot zet Oppo in op een camera die foto’s kan maken op microscopisch niveau. Objecten vergroten kan tot maximaal 60 keer. Gebruik je die camera, dan wordt de speciale ringflitser aan boord geactiveerd voor de juiste belichting.

Over de Oppo Find X3 Neo

Naast het vlaggenschip komt ook de Oppo Find X3 Neo op de markt. Het kloppende hart van dat toestel is de Snapdragon 865-chip, samen met 12GB RAM en 256GB opslag. Het 6,5 inch-scherm heeft ook een amoled-paneel en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid is maximaal 90Hz, waardoor het toestel ook soepel aanvoelt.

De drie andere camera’s gebruik je voor groothoekfoto’s, om wat te zoomen of voor macrofotografie. Net als bij de Pro zijn er stereospeakers aan boord en draait het toestel op Android 11 met ColorOS 11.2.

Ook snel opladen is van de partij en dat gaat met maximaal 65 Watt. De X3 Neo kan niet draadloos opladen en is ook niet waterdicht: dit is beide voorbehouden aan de X3 Pro. De Find X3 Neo heeft een adviesprijs van 799 euro.

Oppo Find X3 Lite is betaalbaar

Ook presenteert de fabrikant de Oppo Find X3 Lite voor 449 euro. Er is gekozen voor de Snapdragon 765G-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Keuze heb je uit drie kleuren en ook dit toestel kan snel opladen, waardoor de 4300 mAh-accu weer rap vol zit.

Op de achterkant zitten vier camera’s om foto’s te maken. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. Met de X3 Lite kun je ook close-ups maken of beelden met een wijdere hoek. De vierde sensor gebruik je om te zorgen voor plaatjes met meer contrast. Het amoled-scherm meet 6,4 inch en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Ook dat ververst maximaal 90 keer per seconde.

Prijs en verkrijgbaarheid Oppo Find X3-toestellen

De Oppo Find X3 Pro heeft een adviesprijs van 1149 euro is per direct te bestellen. Je hebt keuze uit een zwart model met glanzende afwerking of een matblauwe versie. Tot en met 18 april ontvang je daarbij ook de Oppo Watch (46 mm), een speciale draadloze lader en kevlar hoesje met een totale waarde van ruim 450 euro.

Voor een bedrag van 799 euro kun je de Oppo Find X3 Neo aanschaffen en ook daarbij loopt een pre-order deal. Bestel je tussen 11 maart en 18 april, dan krijg je de Oppo Watch (41 mm) en Oppo Enco W51 draadloze headset gratis, met een waarde van ruim 360 euro. Bij de X3 Neo heb je keuze uit twee kleuren: zwart en zilver.

De meest betaalbare van het trio is de Oppo Find X3 Lite met een adviesprijs van 449 euro. Kies je voor dat model, dan krijg je de nieuwe Enco X True Wireless headset gratis. Van dat model komen drie kleurversies op de markt te weten, zwart blauw en zilver.

