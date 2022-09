‘Dit zijn de opslagvarianten van de Google Pixel 7 (Pro)’

Benieuwd naar de hoeveelheid opslag van de Google Pixel 7 en 7 Pro? Een bekende bron heeft die informatie over de Europese varianten nu bekendgemaakt.

Bekend: hoeveelheid opslag Google Pixel 7 en 7 Pro

Veel smartphones in het high-end segment hebben geen geheugenkaartslot meer om dat uit te breiden. Jammer wel, want dat is een relatief makkelijke en goedkope manier om meer opslag te creëren. Nu is er bekend geworden in welke opslagvarianten de aankomende Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro op de markt komen in Europa.

Volgens Roland Quandt, redacteur bij WinFuture komen beide varianten op de markt met 128GB of 256GB opslag. Dat is enigszins opvallend te noemen, want de huidige Google Pixel 6 is alleen verkrijgbaar met 128GB. Ga je dus voor de kleinere en betaalbaardere Pixel-smartphone, dan kun je wel een model kiezen met meer opslag.

Wat Quandt echter niet laat weten is of de 256GB-versies in elke kleur op de markt komen. Bij de huidige Pixel 6-serie is dat namelijk niet het geval. Wil je een model met meer geheugen dan ben je dus gebonden aan specifieke kleuren. Google maakte eerder al bekend dat zowel de Pixel 7 als de Pro-variant in drie kleuren op de markt komen.

Dit weten we nog meer over de Google Pixel 7-serie

Op donderdag 6 oktober worden de twee nieuwe toestellen officieel gepresenteerd en komen we alles te weten over de specificaties, prijzen en verkrijgbaarheid. Inmiddels is er ook al heel wat gelekt over de smartphones. Zo krijgen ze dezelfde schermen als hun voorgangers en zien we bij de camera’s wat kleine verbeteringen. Ook draaien ze op de tweede generatie van Tensor-chips, die door de zoekgigant zelf zijn ontwikkeld.

Inmiddels zijn er ook al verschillende hands-ons en unboxings verschenen, waarbij het design wat beter te zien is. Het is waarschijnlijk dat de toestellen hier niet officieel op de markt komen, maar wel snel via grijze import verkrijgbaar zijn. Als dat zo is, moet je dus uitwijken naar bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk om er eentje op te pikken. Wat de 7 en 7 Pro moeten gaan kosten is ook nog de vraag. De Pixel 6 heeft een adviesprijs van 649 euro, de Pro met 128GB geheugen kostte 899 euro, het 256GB-model 999 euro.

