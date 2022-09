Oeps: Google Pixel 7 Pro is al te zien in unboxing-video

De Google Pixel 7 Pro ligt nog lang niet in de winkels, maar is nu te zien in een gelekte video. Het is niet de eerste keer dat Google-telefoons al vroeg lekken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Google Pixel 7 Pro unboxing-video’

De Pixel 7 Pro werd eerder dit jaar door Google kort getoond, maar moet nog volledig worden onthuld. Desondanks is de smartphone nu te zien in een korte unboxing-video op Facebook van Gadgetfull BD. Het filmpje laat de verpakking zien en toont wat gebruikers allemaal krijgen als ze de Google-telefoon aanschaffen.

Zo zit uiteraard het toestel in het doosje, maar ook een usb-c-kabel en een adapter om data vanaf een oude telefoon naar de Pixel 7 Pro over te zetten. Een oplader ontbreekt opnieuw, net als bij de Pixel 6. Verschillende smartphonefabrikanten, waaronder Google, laat de stekker weg uit milieu-overwegingen. Als je straks besluit de Pixel 7 Pro te kopen, dan moet je dus zelf voor een geschikte usb-c-lader zorgen.

In de video is de zwarte versie van de Google Pixel 7 Pro te zien, die al eerder verscheen in geruchten. Het filmpje bevestigt het eerder getoonde ontwerp en laat zowel de voor- als achterkant zien. Heel verrassend is de gelekte video overigens niet; Google staat er niet om bekend zijn smartphones goed geheim te kunnen houden. Eerdere Pixel-telefoons lekten ook al vroeg (volledig) uit.

Meer over de Pixel 7 Pro

De afgelopen tijd is al het één en ander over de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro gelekt. Zo lijkt het erop dat de telefoons precies dezelfde schermen krijgen als hun voorgangers, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat betekent dat de reguliere Pixel 7 een 90Hz-display heeft en de 7 Pro een 120Hz-scherm. De telefoons beschikken ook over een vernieuwde Tensor-chip, die door Google zelf wordt gemaakt.

Ook op cameragebied lijken er geen baanbrekende vernieuwingen te komen. Google kiest waarschijnlijk voor precies dezelfde camera’s, wat betekent dat de Pixel 7 een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens heeft. De selfiecamera zou wel worden verbeterd en een hogere resolutie hebben van 11 megapixel. De Pro heeft bovendien een telelens om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het is niet waarschijnlijk dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel in Nederland verschijnen. Google slaat ons kikkerlandje helaas vaak genoeg over, al kwam het bedrijf dit jaar met de Chromecast met Google TV. Wil je een Pixel-telefoon aanschaffen, dan zul je dit via een aanbieder moeten doen – die het toestel uit een ander landen importeert. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn naar verluidt vanaf 6 oktober te bestellen.

Het laatste nieuws over Google: