Popcorn Time keert terug: illegale streamingdienst komt met nieuwe versie

De populaire illegale streamingdienst Popcorn Time is na vier jaar afwezigheid ineens teruggekeerd. De maker zegt mensen een hart onder de riem te willen steken die nu thuis zitten.

Popcorn Time na jaren weer online

In een Twitter-bericht laat de maker weten dat Popcorn Time 4.0 vanaf nu beschikbaar is. Met de tekst ‘Love in the Time of Corona’ lijken de makers alle mensen die nu thuis zitten een steuntje in de rug te willen geven.

Op deze nieuwe versie zijn wederom honderden gratis films en series te bekijken. Alle vorige varianten van de app werden offline gehaald nadat de filmindustrie aanklachten indiende. Dat zorgde er zelfs voor dat Popcorn Time in meerdere landen werd geblokkeerd.

Van 2014 tot en met 2016 was Popcorn Time ook in Nederland razend populair. De illegale dienst maakte het heel gemakkelijk om talloze films en series gratis te streamen, omdat je geen grote bestanden hoefde te downloaden.

Ook recente films waren altijd relatief snel op de dienst te vinden. Daardoor kun je Popcorn Time het beste vergelijken met een gratis alternatief voor Netflix of Disney Plus.

Slecht nieuws voor betaalde alternatieven

Hoewel Popcorn Time voor veel mensen een fijn gratis alternatief is, is het minder goed nieuws voor de filmindustrie. Nu bioscopen gesloten zijn en veel films zijn uitgesteld, moeten deze bedrijven het hebben van het digitaal verkopen of verhuren van films.

Daarnaast kiest onder meer Disney ervoor om films als Frozen 2 en de nieuwste Star Wars-film eerder beschikbaar te maken op streamingplatformen. Vergeet bovendien niet dat Popcorn Time ook in deze nieuwe vorm nog steeds een illegale dienst is, die torrents gebruikt om films en series te verspreiden.