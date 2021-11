Realme’s Chromecast met Google TV-concurrent komt naar Nederland

De Realme 4K TV Stick met Google TV is een concurrent voor Googles eigen Chromecast en draait bovendien op dezelfde software. Het apparaatje verschijnt binnenkort ook in Nederland.

Dit is de Realme 4K TV Stick met Google TV

De Chinese smartphonemaker Realme heeft zijn eigen Google TV-stick gemaakt en verkoopt ‘m vanaf nu wereldwijd. Dit schrijft Tweakers op basis van berichtgeving van website Liliputing. Het streamingapparaatje werd vorige maand officieel aangekondigd en uitgebracht in India, maar nu ook te vinden bij internationale webwinkels – zoals AliExpress.

Realme laat desgevraagd aan Android Planet weten dat de hdmi-dongle ook naar Nederland komt. Een woordvoerder vertelt dat bedrijf de mediaspeler via partners gaat verkopen en op een release in december mikt. Het gaat om de Realme TV Stick 2K en Realme TV Stick 4K, die respectievelijk 54,99 en 69,99 euro gaan kosten.

Omdat de Realme 4K TV Stick op Google TV draait, lijkt hij sterk op de Chromecast met Google TV. Het apparaatje heeft een eigen interface, die je met de meegeleverde afstandsbediening bedient. Op de afstandsbediening zitten ook knoppen om verschillende diensten te starten, zoals Netflix, Amazon Prime Video en YouTube (Music). Met het Google Assistent-knopje kan het spraakhulpje worden geactiveerd.

Zoals de naam al verklapt, streamt de Realme-stick beelden in 2K- of 4K-resolutie. Je sluit ‘m simpelweg aan via een hdmi-poort op je televisie om te beginnen met streamen. Het apparaatje heeft een quadcore-processor, 8GB aan ingebouwde opslag en micro-usb-aansluiting. Laatstgenoemde wordt gebruikt om de hdmi-dongle van stroom te voorzien. Ter vergelijking: de Chromecast met Google TV heeft een modernere usb-c-poort.

Nu al in Nederland: Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV (van Google zelf dus) kun je al wel in Nederland aanschaffen, ook al is het apparaatje hier officieel niet uitgebracht. Verschillende webwinkels bieden het streamingapparaatje hier aan voor rond de 80 euro, waarmee het wel een stuk duurder is dan de ‘gewone’ Chromecast. Die heeft minder functies, maar is met 40 euro ook de helft goedkoper.

Net als de Realme-stick heeft de hdmi-dongle ook Google TV en een afstandsbediening. De Chromecast werkt prima in Nederland en kan overweg met alle bekende streamingdiensten, maar is niet zo uitgebreid als in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Zo krijg je geen contentsuggesties per streamingdienst of genre, en is de Google Assistent niet zo slim als op smartphones.

Meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Chromecast met Google TV geschreven en een video gemaakt.