Telefoon kapot? Zo zet je hem in reparatiemodus voor de maker

Met de reparatiemodus op je smartphone kan een reparateur onderdelen van je telefoon vervangen, zonder je persoonlijke bestanden en gegevens te kunnen inzien. Hier lees je hoe je deze modus inschakelt.

Met een veilig gevoel je smartphone laten repareren

Een kapotte telefoon is nooit fijn. Niet alleen werkt je smartphone niet naar behoren, maar om ‘m te repareren moet je ‘m afstaan aan een onbekende reparateur. Gelukkig is er een speciale reparatiemodus beschikbaar op veel Android-smartphones, zodat je zeker weet dat al je persoonlijke gegevens en bestanden veilig zijn terwijl je nieuwe scherm, batterij of camera’s worden geïnstalleerd.

De functie verscheen in 2022 op smartphones van Samsung en sinds december 2023 hebben ook Google Pixels toegang tot een modus om je telefoon af te schermen voor tijdens een reparatie, maar waarbij de reparateur de smartphone nog wel kan testen. Volg de stappen hieronder om de optie in te schakelen op een Google Pixel-toestel.

Let op: laat je een onderdeel van je smartphone vervangen met invloed op je documenten (bijvoorbeeld het moederbord)? Maak dan van tevoren een goede back-up. Zo raak je je bestanden niet kwijt tijdens een reparatie.

Open de instellingen op je Google Pixel; Scroll vervolgens naar het kopje ‘Systeem’. Onderin dit menu vind je ‘Reparatiemodus’; Klik hierop en vervolgens ‘Reparatiemodus inschakelen’. Voer vervolgens je pincode in om de modus in te schakelen. Je telefoon herstart nu, waarna de reparatiemodus actief is.

Let erop dat je minstens 2GB aan vrije opslagruimte over moet hebben om de reparatiemodus in te schakelen. Je smartphone maakt een tweede profiel aan die nog helemaal leeg is. De maker kan daarmee vrijwel alles doen op je Android-telefoon, maar niet bij jouw apps, bestanden of foto’s en video’s.

Reparatiemodus op Google Pixel uitschakelen

Om na de reparatie de modus uit te schakelen, volg je dezelfde stappen als hierboven. Je moet dan wederom je pincode invoeren, zodat alleen jij het toestel kan terugzetten. Zo zit de reparatie erop en weet je zeker dat niemand door jouw smartphone heeft gesnuffeld.

Onderhoudsstand op Samsung-smartphones

Ook Samsung-smartphones zijn voorzien van een soortgelijke reparatiemodus. Hier heet het de ‘onderhoudsstand’. Om dit in te stellen open je de instellingen-app, ga je naar ‘Apparaatonderhoud’ en swipe je in dit menu naar beneden tot je ‘Onderhoudsstad’ ziet staan. Klik hierop en selecteer ‘Inschakelen’. Bevestig vervolgens dat het apparaat opnieuw mag opstarten.

Om de onderhoudsstand op Samsung-smartphones te verlaten, veeg je vanaf de bovenkant van je scherm naar beneden. Je ziet in de meldingsbalk staan dat je telefoon in onderhoudsstand staat. Door hierop te klikken kun je de telefoon herstarten en inloggen met je pincode, patroon of wachtwoord. Het profiel van de onderhoudsstand wordt daarna automatisch verwijderd.

