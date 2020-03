Redmi Note 9 (Pro) officieel: grote accu en vijf camera’s

De Redmi Note 9 en Note 9 Pro zijn officieel gepresenteerd voor de Indiase markt. Met deze toestellen zet de fabrikant in op de grote accu en mogelijkheden van de camera’s.

Redmi Note 9 (Pro) officieel gepresenteerd

Xiaomi heeft op een evenement de Redmi Note 9 en Redmi Note 9 Pro officieel gepresenteerd. Waar Redmi-telefoons eerst in een budgetlijn vielen van Xiaomi, is het inmiddels een officieel submerk van de fabrikant. Beide toestellen draaien op Android 10 met daaroverheen de MIUI 11-schil.

De smartphones delen veel specificaties, maar op het gebied van het geheugen, camera’s en snellaadtechniek zien we wel wat verschillen. Het scherm is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De beeldverhouding is daardoor 20 bij 9 en een laagje Gorilla Glass 5 moet zorgen dat het display niet snel beschadigt.

De processor in beide toestellen is de Snapdragon 720G van Qualcomm. De Note 9 biedt 4 of 6GB werkgeheugen en 64 of 128GB opslag. Het Pro-model is ook verkrijgbaar met 8GB RAM. Uitbreiden van de opslagruimte doe je door middel van een micro-sd-geheugenkaartje.

Overige specificaties Redmi Note 9-serie

Beide toestellen hebben vier camera’s op de achterkant met elk hun eigenschappen. De primaire camera bij de Redmi Note 9 Pro schiet plaatjes van 64 megapixel, de normale variant maakt 48 megapixel-foto’s. Alle twee de Redmi’s hebben ook een groothoeklens en speciale camera om macrofoto’s van dichtbij te nemen.

Tot slot is er een vierde camera aanwezig waarmee diepte-informatie wordt vastgelegd. Dat gebruik je bij het maken van een goede portretfoto. De frontcamera van de Redmi Note 9 is een 16 megapixel-variant, terwijl de Note 9 Pro selfies maakt van 32 megapixel.

De accu is 5020 mAh groot in beide toestellen en ook snelladen is mogelijk. Bij de normale variant kan dat met maximaal 18 Watt, bij de Pro-versie met 33 Watt. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in de rechter zijkant en ook een koptelefoonaansluiting en infraroodsensor zijn aanwezig. Met die laatste gebruik je je toestel als afstandsbediening voor allerlei apparaten.

Beschikbaarheid Redmi Note 9 (Pro)

Beide toestellen zijn gepresenteerd voor de Indiase markt en vanaf eind maart te koop. Keuze heb je uit een drietal kleuren en specifieke prijzen worden later bekendgemaakt.

Daarbij is het dus ook nog de vraag of de toestellen hier ook op de markt komen. De Xiaomi Redmi Note 7-serie en Note 8-toestellen zijn hier wel te koop, dus een Europese release lijkt waarschijnlijk.

