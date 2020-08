De Xiaomi Redmi Note 8 is een voordelige maar toch complete smartphone. Zoals we gewend zijn van deze fabrikant is de prijs-kwaliteitsverhouding erg goed en krijg je bijzonder veel telefoon voor een klein prijsje. Zo is dit, naast de Oppo A5 (2020), een van de weinige telefoons in deze prijsklasse die een vierdubbele camera heeft.

De Xiaomi Redmi Note 8 is de opvolger van de populaire Xiaomi Redmi Note 7. De fabrikant heeft ‘m zelf niet officieel beschikbaar gemaakt in Nederland, maar enkele webshops bieden ‘m toch aan.

Budgettelefoon met vier camera’s

Meest opvallende voor een telefoon in deze prijsklasse is het feit dat hij vier camera’s aan de achterzijde heeft. De hoofdcamera van de Xiaomi Redmi Note 8 maakt foto’s in een hoge resolutie van 48 megapixels. Daarnaast zit er een 8 megapixel-camera met groothoeklens, waarmee je extra wijde beelden kunt maken. Verder is er een camera die diepte-informatie opslaat. Dit kan worden gebruikt voor mooie diepte-effecten, zoals een wazige achtergrond bij een haarscherpe portretfoto.

De vierde camera is een macro-camera. Daarmee kun je van dichtbij foto’s maken van kleine details. Uiteraard heeft deze telefoon, naast de vier camera’s op de achterkant, er ook eentje op de voorkant. Selfies maak je met een 13 megapixel-camera die verwerkt zit in een notch in het 6,3 inch grote full hd-scherm.

Goede specificaties voor budgettelefoon

Verder heeft de Redmi Note 8 ook aardig wat aan boord. Denk aan een accu met een capaciteit van 4000 mAh. Dat is ruim voldoende voor een dag stevig gebruik. Opladen gaat lekker vlot met de bijgeleverde usb-c lader.

Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 665-processor, die speciaal is gemaakt voor budgettelefoons. Het is niet de meest krachtige chipset, maar kan de meeste gangbare taken moeiteloos aan. De smartphone beschikt verder over 4GB aan werkgeheugen en 64GB of 128GB aan opslaggeheugen. Dat laatste is uit te breiden met een geheugenkaartje.

Het toestel is daarnaast voorzien van een glazen behuizing, wat het een luxe uitstraling geeft. Dat niet alleen, door de speciale nano-coating is de smartphone ook bestand tegen een spatje water. Achterin de glazen behuizing is ruimte vrijgelaten voor de vingerafdrukscanner waarmee je het toestel kunt ontgrendelen.

Xiaomi bracht eerder al de Redmi Note 8 Pro uit. Dit toestel heeft een iets groter scherm en daardoor ook ruimte voor een grotere accu. Ook de Xiaomi Redmi Note 8T lijkt veel op dit toestel, maar biedt nfc als extraatje.

Android 9 en Xiaomi’s eigen ‘skin’

Deze smartphone wordt geleverd met besturingssysteem Android 9 (Pie). Dat is niet de meest recente versie, inmiddels is er met Android 10 al een nieuwere. Wanneer Xiaomi een update uitbrengt voor het toestel is nog niet bekend.

De standaard versie van Android is door Xiaomi flink aangepast met de MIUI 10 software-skin. Daardoor veranderd het uiterlijk van de interface en worden enkele functies toegevoegd. MIUI is niet voor iedereen een verbetering, maar het is wel lekker kleurrijk.

Deze smartphone koop je als je… je een vierdubbele camera wilt hebben, maar daar niet teveel voor wilt betalen.