Video: Samsung Galaxy A54 en A34 al te zien in unboxing

Al voor de officiële aankondiging heeft een YouTuber de Samsung Galaxy A54 en Galaxy A34 in handen. Bekijk de toestellen in deze unboxing-video.

Kijk de Samsung Galaxy A54 unboxing

Samsung kondigt later deze week de Galaxy A54 en Galaxy A34 pas aan, maar online is al een heuse unboxing-video opgedoken. Het Vietnamese YouTube-kanaal TD Reviews heeft de smartphones binnen en pakt ze uit voor de camera. Daardoor krijgen we te zien wat we van de toestellen mogen verwachten.

De YouTuber heeft de mintgroene versie van de Samsung Galaxy A54, die zelfs een beetje naar lichtgeel neigt. De telefoon heeft een strak design door de cameralenzen die achterop los uit de behuizing steken. Net als bij de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra dus. De A34 ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar heeft een witte behuizing.

In de video worden overigens alleen de toestellen zelf getoond. We zien de meegeleverde accessoires niet en daarom is het onduidelijk of de Samsung A54 en A34 een oplader in het doosje hebben. Hier lijkt het echter niet op: bij de Galaxy A53 en A33 van vorig jaar liet Samsung de stekker uit milieu-overwegingen weg.

Over de nieuwe Samsung Galaxy A’s

De meeste specificaties van de Galaxy A54 zijn al bekend. Zo krijgt de telefoon een snellere Exynos 1380-processor, die betere prestaties moet afleveren dan de (relatief trage) chip van de Samsung A53. Het toestel heeft een 6,4 inch-amoled-scherm met een 120Hz-ververssnelheid en full-hd-resolutie.

Verder is de Samsung A54 voorzien van een nieuwe 50 megapixel-camera op de achterkant. Ook zou de telefoon een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-dieptesensor hebben. De goedkopere Galaxy A34 heeft onder meer een groter scherm van 6,6 inch, minder krachtige MediaTek-processor en simpelere 48 megapixel-camera.

De goedkoopste versie van de Samsung Galaxy A54 (met 8/128GB) zou 499 euro kosten. Daarnaast moet een versie met 8/256GB geheugen verschijnen voor 549 euro. De Galaxy A34 heeft standaard 6/128GB geheugen en kost naar verluidt 399 euro. De variant met 256GB opslag kost vermoedelijk 479 euro.

