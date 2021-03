Download: Samsung Galaxy A71 krijgt nu Android 11-update in Nederland

Eén van de populairste Android-telefoons van dit moment wordt voorzien van een Android 11-update. Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A71 kunnen de grote update nu downloaden.

Heb je een Samsung Galaxy A71? Dan hebben we goed nieuws, want de Android 11-update voor dit toestel is nu te downloaden. De smartphone wordt daarmee bijgewerkt naar de meest recente Android-versie en beschikt na de installatie ook over One UI 3.1. Dit is de nieuwste versie van de Samsung-software, die standaard over Android heen ligt.

Als je een Samsung A71 hebt, dan ontvang je automatisch een melding als de Android 11-update voor jou beschikbaar is. Vervolgens kun je de grote software-update downloaden en installeren. Het is ook mogelijk om handmatig te checken op nieuwe versies door de instellingen te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en daar op ‘Downloaden en installeren’ te tikken.

Met Android 11 krijgt de Galaxy A71 er een boel nieuwe functies bij. Zo gaat het design van de Samsung-software op de schop, waardoor alles er weer fris uitziet. Daarnaast introduceert de update nieuwe privacy-opties, een betere camera-app en wordt de nieuwste Android-beveiligingspatch toegevoegd. Heb je de Android 11-update binnen op je A71? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Meer over de Samsung Galaxy A71

De Galaxy A71 is – samen met de Galaxy A51 – één van de populairste Android-telefoons van dit moment. De smartphone heeft een groot amoled-scherm, forse accu, vier camera’s op de achterkant en vlotte hardware. In de uitgebreide Samsung Galaxy A71 review lees je alles over de plus- en minpunten van het toestel.

Onlangs kondigde Samsung een opvolger aan, de Galaxy A72. Deze smartphone is flink verbeterd en heeft bijvoorbeeld vernieuwde camera’s, een waterdicht design, grotere batterij en een vloeiend 90Hz-scherm. Een handige verbetering is de 8 megapixel-telelens, waarmee je ingezoomde foto’s kan maken zonder kwaliteitsverlies.

De Samsung Galaxy A72 heeft een adviesprijs van 449 euro en is al in Nederland verkrijgbaar. Check ook onze artikelen hieronder, waarin we de Galaxy A72 (en A52) vergelijken met hun voorgangers.