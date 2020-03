‘Samsung Galaxy S20-serie verkoopt fors minder dan voorganger’

De verkopen van de Samsung Galaxy S20 vallen tegen. Het toestel ging in de eerste weken 40 procent minder over de toonbank dan de Galaxy S10-serie. Het coronavirus is de grote boosdoener.

Tegenvallende Samsung Galaxy S20-verkopen

De Samsung Galaxy S20 is enkele weken wereldwijd te koop, maar stelt qua verkoopcijfers vooralsnog teleur. De hele Galaxy S20-serie verkoopt kort na de lancering 60 procent van het aantal van de Samsung Galaxy S10-serie in dezelfde periode. Deze eerste cijfers kwamen naar buiten via de Seoul Economic Daily, na een besloten conference call van Samsung met grote beveiligingsbedrijven.

De cijfers kunnen nog verder gaan tegenvallen. Samsung brengt aan het eind van het kwartaal de omzetresultaten naar buiten. Mogelijk staat daarin nog meer slecht nieuws voor de Zuid-Koreaanse fabrikant, zo meldt de nieuwssite.

Gevolgen van coronavirus

Over de verkopen van andere Samsung-toestellen is nog niets bekend, maar het is aan te nemen dat die ook tegenvallen. De gevolgen van het coronavirus, waardoor fabrieken en winkels lange tijd op slot moeten, is in de smartphonewereld goed voelbaar. Eerder dit jaar werd ook ‘s werelds grootste mobiele telefoonbeurs MWC al volledig afgelast als gevolg van het virus; een flinke strop voor veel fabrikanten.

Vorige week bracht marktonderzoeker Strategy Analytics een rapport uit, waaruit bleek dat de smartphoneverkopen wereldwijd met 39 procent gedaald waren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Galaxy S20-serie presteert dus nog iets slechter dan dat gemiddelde. Mogelijk zijn juist de erg dure toestellen minder in trek in een tijd dat mensen de hand even op de knip houden.

Positieve reviews voor Galaxy S20 (Ultra)

Aan de toestellen zelf ligt het niet. Het instapmodel is ondanks zijn relatief kleine formaat een ‘groots’ toestel, zo schreven wij in de Samsung Galaxy S20 review: “De Galaxy S20 biedt een compleet plaatje voor mensen die op zoek zijn naar een high-end smartphone in een compact formaat.”

Het grotere topmodel is weliswaar ontzettend duur, maar daar krijg je dan ook wel wat voor terug. Ondanks enkele kleine minpunten en een camera die de grote beloftes niet helemaal waar wist te maken, concludeerden we in de Samsung Galaxy S20 Ultra review: “De Galaxy S20 Ultra is door zijn indrukwekkende hardware, 120Hz-scherm, 5000 mAh-accu en vernieuwde camera’s met 100x zoom misschien de beste Samsung-smartphone tot nu toe.”

Niet alleen de Galaxy S20-verkopen blijven achter op wat Samsung ongetwijfeld had gehoopt. Volgens de Seoul Economic Daily verkeert ook hun verkoop van pc’s, schermen en huishoudelijke apparaten in zwaar weer. Het is niet allemaal slecht nieuws voor Samsung. Door de toegenomen vraag van datacentra floreert de handel in halfgeleiders van de Zuid-Koreanen.

