Samsung Galaxy S23 krijgt ook in Nederland snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip

Het is praktisch officieel: de Samsung Galaxy S23 toestellen zullen in Nederland op een Snapdragon-processor draaien. Dat is goed nieuws, want die zijn sneller én zuiniger dan Samsungs eigen Exynos-chips.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snapdragon-chip voor Samsung Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23-serie heeft wereldwijd een Snapdragon-chip aan boord. Dat bevestigde Qualcomm-topman Akash Palkhiwala tijdens een recente vergadering met investeerders. Qualcomm is het bedrijf dat deze chips maakt. We mogen Palkhiwala dus gerust een zeer betrouwbare bron noemen.

Dat is uitstekend nieuws, want voorheen werden we in Nederland afgescheept met de Exynos-chips die Samsung zelf produceert. Deze processoren zijn vaak wat langzamer en minder zuinig dan de alternatieven van Qualcomm. Daardoor is de Samsung Galaxy S22 hier bijvoorbeeld trager dan in de Verenigde Staten, waar hij wél over een Snapdragon-chip beschikt.

Renders van de ‘gewone’ Galaxy S23

Samsung zou een meerjarig contract hebben getekend met Qualcomm. Alle high-end toestellen van de Koreaanse fabrikant draaien de komende jaren wereldwijd op Snapdragons. In het geval van de Samsung Galaxy S23 gaat het hoogstwaarschijnlijk om de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die is nog niet officieel aangekondigd, maar belooft de snelste Android-processor van 2023 te worden.

Dit moet je nog meer weten over de Samsung Galaxy S23

Er wordt steeds meer bekend over de Samsung Galaxy S23. Hij krijgt opnieuw een 6,1 inch-scherm, maar heeft mogelijk een grotere accu. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde, al verdwijnt het camera-eiland waarschijnlijk wel. De lenzen zitten namelijk los op de behuizing.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast deze instapper verwachten we ook de Samsung Galaxy S23 Plus en de S23 Ultra-model te zien. De Plus-versie wordt een grotere versie van het normale model, maar is verder identiek. Dat geldt niet voor de Ultra, die veel betere foto’s zou produceren en weer een S Pen aan boord heeft. Met deze stylus kun je (aan)tekeningen maken.

Wanneer Samsung de S23-toestellen aankondigt, is nog niet bekend. Doorgaans gebeurt dat in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Er gaan echter geruchten dat Samsung de nieuwe smartphones dit keer al vlak voor kerstmis aan de wereld toont.

Geen nieuwtje missen over de Samsung Galaxy S23? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app. Natuurlijk vind je ons ook op Twitter, Facebook, YouTube of Instagram!

Lees het laatste nieuws over Samsung: