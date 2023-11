‘Samsung Galaxy S24 verkrijgbaar vanaf 30 januari’

De release van de Samsung Galaxy S24-serie staat gepland voor 30 januari. Dat claimt een Koreaanse bron. Wie een pre-order plaatst, heeft zijn toestel mogelijk al iets eerder in huis.

‘Release Samsung Galaxy S24 op 30 januari’

We lazen al geruchten dat Samsung zijn nieuwe vlaggenschepen op 17 januari aanstaande presenteert. Nu lijkt het erop dat de echte release van de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra gepland staat voor 30 januari.

Dat beweert althans de Koreaanse website The Elec, die het vaak bij het rechte eind heeft. Je zou vanaf 18 januari, een dag na de lancering dus, een pre-order kunnen plaatsen voor de smartphones. Wie dat doet, ontvangt zijn toestel tussen 26 en 30 januari. Vanaf die laatste dag liggen ze ook daadwerkelijk in de winkel.

Als deze geruchten kloppen, vindt de release van de Galaxy S24-serie bijna precies een jaar na die van de Galaxy S23-serie plaats. Deze telefoons lagen op 1 februari 2023 in de schappen.

Renders van de Samsung Galaxy S24 Ultra

De gewone S24 en de S24 Plus krijgen respectievelijk een oled-scherm van 6,2 en 6,7 inch. Daarmee zijn ze iets groter dan hun voorgangers. Beide varianten draaien op een rappe Exynos 2400-chip van Samsung zelf. Ze beschikken over een nieuw ontwerp met platte zijkanten. Ook de kleuren waarin je de smartphone kunt kopen, lekten eerder al uit.

Naar verwachting krijgen alle S24-varianten toegang tot Samsung Gauss. Dat is een AI-model dat je helpt met het opstellen van e-mails, het genereren en bewerken van afbeeldingen en het samenvatten van documenten.

Het vlaggenschip: de Samsung Galaxy S24 Ultra

Wie het beste van het beste wil, kijkt waarschijnlijk vooral uit naar de release van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Dat toestel krijgt weer een scherm van 6,8 inch, dat dit keer vrijwel plat zou zijn. Bovendien draait hij op een Snapdragon 8 Gen 3-chip, die nog sneller is dan de Exynos 2400 in zijn goedkopere broertjes.

De smartphone behoudt zijn 200 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Daarnaast mag je twee telecamera’s verwachten, die het beeld 3x en 5x dichterbij halen. De lens waarmee je 10x inzoomt, lijkt te sneuvelen.

Over de prijzen is nog niets bekend. De S23 (949 euro), S23 Plus (1199 euro) en S23 Ultra (1399 euro) waren flink duurder dan hun voorgangers. We hopen natuurlijk dat Samsung de prijzen niet nogmaals verhoogt.

