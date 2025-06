‘Samsung Galaxy Unpacked 2025 vindt plaats op deze datum’

Het volgende Galaxy Unpacked-evenement van Samsung heeft eindelijk een datum: 9 juli 2025. Dat beweert althans een doorgaans zeer betrouwbare lekker. We verwachten daar onder meer de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Watch 8-serie te zien.

Galaxy Unpacked 2025 komt eraan

Over slechts een paar weken presenteert Samsung de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7. Dat beweert althans de bekende insider Evan Blass, die vrijwel altijd gelijk heeft. Het tweede Galaxy Unpacked-evenement van 2025, waar deze vouwbare smartphones het levenslicht zien, zou plaatsvinden op de volgende datum: 9 juli om 16.00 uur Nederlandse tijd. De lancering vindt plaats in New York City.

Er is al veel geschreven over de Fold 7. Het toestel krijgt minder dikke bezels en een veel dunnere behuizing. Het zou zelfs gaan om de dunste foldable tot nu toe. Daarnaast beschikt de smartphone over een nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera voor scherpere foto’s.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 krijgt voor het eerst een tweede scherm dat over de hele achterkant loopt, net als de Motorola Razr 60 Ultra. Er bestaat nog onduidelijkheid over welke chip er in de Nederlandse versie van dit klaptoestel zit. In sommige regio’s zou hij een Exynos 2500-chip aan boord hebben, in andere een (snellere) Snapdragon 8 Elite.

Naast de normale Flip 7 laat Samsung mogelijk ook de Flip 7 FE zien tijdens het evenement. Dat is een goedkopere variant, die behoorlijk zou lijken op de Galaxy Z Flip 6 van vorig jaar.

Ook de Galaxy Watch 8-serie komt eraan

Het zijn niet alleen smartphones die de klok slaan tijdens Galaxy Unpacked 2025. Samsung presenteert naar verwachting ook nieuwe smartwatches. Daarbij gaat het om de Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic met draaibare ring en een nieuwe variant van de Galaxy Watch Ultra.

Al deze horloges krijgen een ontwerp dat is gebaseerd op de Ultra van vorig jaar. Achter het ronde scherm zit een meer vierkante behuizing, die voor extra stevigheid moet zorgen. Waarschijnlijk draaien de klokjes op dezelfde Exynos W1000-chip als hun voorgangers. Wel zouden ze meer opslag krijgen: 64GB in plaats van 32GB.

