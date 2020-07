We moeten nog even wachten op de officiële onthulling op 5 augustus, maar nu zijn al wel afbeeldingen van de vermeende Samsung Galaxy Z Fold 2 verschenen. Hoe het toestel eruit gaat zien, check je in dit artikel.

Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold 2 afbeeldingen verschenen

De afbeeldingen zijn verschenen op MySmartPrice, een website die het vaker bij het rechte eind heeft. Het gaat om zogenaamde renders, oftewel afbeeldingen die de fabrikant gebruikt ter promotie van het toestel. Zo krijgen we een indruk van de Samsung Galaxy Z Fold 2 in de kleuren zwart en brons.

Het scharnier heeft veel weg van de eerste Samsung Galaxy Fold. De grootste vernieuwing lijkt echter een aanpassing aan de schermen te zijn. Aan de binnenkant is daar nu een klein gaatje te vinden voor de frontcamera.

Bij de originele Galaxy Fold werd er rechtsboven een hele hap uit het scherm genomen voor de frontcamera’s. Dat scherm is uit te vouwen tot een variant van 7,7 inch. Dankzij het amoled-paneel spatten kleuren van het scherm en is zwart echt zwart.

Specificaties Galaxy Z Fold 2

Het tweede scherm aan de buitenkant is een stuk groter dan bij de eerste Fold en de randen van het toestel zijn iets dunner. Dat buitenste display krijgt een formaat van 6,23 inch, aldus de laatste geruchten.

Aan de achterzijde zijn drie camera’s geplaatst in een verticale opstelling, die wat uitsteekt uit de behuizing. Het zou gaan om camera’s met een resolutie van 64, 12 en 12 megapixel, maar specifieke functies zijn nog niet genoemd.

Geruchten over de overige specificaties gaan ook al de ronde. Zo komen er modellen met maximaal 512GB opslaggeheugen en de Exynos 990-chip zorgt voor de rekenkracht. Wel zou het gaan om een geoptimaliseerde variant van die processor.

Er is ook 5G-ondersteuning aan boord en de twee accu’s hebben een gezamenlijke capaciteit van 4365 mAh. Draadloos laden is ook mogelijk en dat kan met maximaal 15 Watt.

Onthulling volgende week

Op 5 augustus vanaf 16:00 uur houdt Samsung een Galaxy Unpacked-evenement waar we de Galaxy Z Fold 2 gaan zien. Ook verwachten we daar de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra samen met een nieuwe smartwatch en tablet.

