Samsung heeft de Galaxy Z Fold 2 officieel aangekondigd. Het apparaat volgt de Galaxy Fold van vorig jaar op en vouwt opnieuw uit van een smartphone tot een kleine tablet. Dit moet je weten.

Samsung Galaxy Z Fold 2 officieel

De Galaxy Z Fold 2 is Samsungs dede opvouwbare smartphone en de opvolger van de geplaagde Galaxy Fold. Die werd meermaals uitgesteld vanwege kwaliteitsproblemen met het scherm en scharnier. De tweede generatie Fold gebruikt een sterker scharnier en andere schermen.

Voorop zit een 6,23 inch-display, dat zichtbaar is als de smartphone is opgevouwen. Vouw je ‘m uit – op de manier waarop je een boek opent – dan kijk je tegen een scherm van 7,7 inch aan. De schermen zijn hiermee aanzienlijk groter dan die van de originele Fold (4,6 en 7,3inch), terwijl de behuizing nauwelijks gegroeid is.

Samsung heeft de randen rond de displays smaller weten te maken en de notch voor de selfiecamera’s vervangen door een klein gaatje voor één selfiecamera. Deze oplossing zie je ook terug in de Samsung Galaxy A51 en Galaxy Note 20 Ultra.

Het kleinere scherm van de Galaxy Z Fold 2 is een oled-display met verversingssnelheid van 60 Hz. Het grotere scherm – eveneens een oled-paneel – gebruikt een hogere verversingssnelheid van 120 Hz voor soepeler beeld. Steeds meer smartphones, waaronder de OnePlus 8 Pro en Galaxy S20, hebben zo’n 120 Hz-scherm.

In de vouwbare behuizing van de Galaxy Z Fold 2 zitten twee accu’s met een gezamenlijke capaciteit van 4500 mAh. Dat is iets groter dan in de originele Fold. Op de achterkant zijn drie camera’s geplaatst met resoluties van 12, 64 en 12 megapixel.

Belangrijkste specificaties op een rij

Wil je weten wat de nieuwste vouwsmartphone nog meer te bieden heeft? De belangrijkste specificaties van de Galaxy Z Fold 2 vind je hieronder.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus-processor

12GB werkgeheugen

256GB opslagruimte

Opladen met 15 Watt via usb-c-kabel of draadloze oplader

5G-ondersteuning

Geen micro-sd-ondersteuning en koptelefoonaansluiting

Nederlandse release nog onduidelijk

De adviesprijs van de Galazy Z Fold 2 is nog onduidelijk. Het toestel verschijnt in de kleuren zwart en brons. Een woordvoerder van Samsung laat Android Planet desgevraagd weten dat het nog onduidelijk is of en zo ja wanneer de Galaxy Z Fold 2 in Nederland verschijnt.

