Dit zijn de 5 smartphones met de beste camera’s van 2023

De beste camera is de camera die je bij je hebt. Voor veruit de meeste mensen is dat tegenwoordig hun smartphone. Maar wat waren dit jaar de uitblinkers? Deze vijf smartphones hadden in 2023 wat ons betreft de beste camera’s!

Bij Android Planet testen we jaarlijks tientallen smartphones. Vooral als het een duurder toestel betreft, besteden we daarbij veel aandacht aan de camera’s. Veel lezers vinden het immers belangrijk om in elke situatie een goede foto te kunnen schieten, maar hebben geen zin meer om een ‘echte’ camera mee te zeulen.

Ben je benieuwd welke smartphones volgens onze redactie in 2023 de beste camera’s hadden? Lees dan snel verder, want ze zetten ze voor je op een rijtje!

Google Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 Pro is geen revolutie ten opzichte van de Pixel 7 Pro, maar dat was ook niet nodig. Google zette vooral wat puntjes op de i. De hoofdcamera kreeg een lens die meer licht binnenlaat en hetzelfde gold voor de telelens. Vooral bij die laatste is het verschil goed zichtbaar. Je behaalt nu ook ‘s avonds heel redelijke resultaten wanneer je inzoomt.

Helemaal nieuw is de groothoeklens. Die heeft een grotere sensor, een wijdere beeldhoek en en hogere resolutie van 48 megapixel. Het verschil met de 12 megapixel-groothoek van de Pixel 7 Pro is duidelijk zichtbaar.

Het grote verhaal van de Pixel 8 Pro is echter AI. Je kunt nu niet alleen ongewenste objecten weggummen, maar zelfs de volledige achtergrond met één druk op de knop vervangen. En er komen nog meer mogelijkheden aan, zoals het achteraf verhogen van de resolutie met ‘Zoom Enhance’.

Fijn blijft ook de software van Google, die aantrekkelijke foto’s aflevert, maar niet té veel contrast en overdreven kleuren toevoegt.

Samsung Galaxy S23 Ultra

In onze review van de Samsung Galaxy S23 Ultra noemden we de nieuwe 200 megapixel-camera een echte allemansvriend. Hij gebruikt standaard pixel binning om tot hanteerbare plaatjes van 12 megapixel te komen. Die ogen erg fraai en de S23 Ultra gaat van alle smartphones het beste om met direct zonlicht. Dat wordt mooi uitgesmeerd, waar andere telefoons nog weleens rare vlekken laten zien.

Overigens heb je ook de mogelijkheid om foto’s van 50 of zelfs 200 megapixel te maken. Dat laatste zouden we je niet aanraden, want de bestanden zijn enorm en biden weinig voordeel ten opzichte van 50 megapixel-kiekjes. Die laatste zijn wel een stuk gedetailleerder dan de normale foto’s van 12 megapixel.

Bij de Galaxy S24 Ultra lijkt hij te verdwijnen, maar de S23 Ultra heeft nog een telelens waarmee je 10x inzoomt. Overdag werkt hij prima, waardoor je een gigantisch zoombereik hebt. Als de avond valt, zijn de resultaten minder indrukwekkend. Je kunt je dan beter beperken tot de tweede zoomlens, die het beeld 3x dichterbij haalt.

De 12 megapixel-groothoeklens is niet slecht, maar inmiddels wel behoorlijk oud. Vooral in de hoeken neemt de scherpte af. We hopen dat Samsung deze lens bij het volgende model eindelijk een upgrade geeft.

Sony Xperia 1 V

Dit is er eentje voor de echte creatievelingen. Sony‘s camera-app zit tjokvol mogelijkheden om je foto’s precies zo te krijgen als je zelf wil. Dat kan voor de doorsnee consument een beetje overweldigend zijn. Wie het heft in eigen hand wil nemen, kan echter niet om de Sony Xperia 1 V heen.

Vooral de nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera is uitstekend. Hij levert ragscherpe plaatjes op en Sony heeft bovendien zijn algoritmes verbeterd. Daardoor zien foto’s die je gewoon op de automatische stand neemt er beter uit dan op voorgaande smartphones van het Japanse merk.

Hoewel de groothoeklens onveranderd lijkt ten opzichte van de Xperia 1 IV verricht de nieuwe software ook hier wonderen. De foto’s zien er van hoek tot hoek scherp uit en zijn op het eerste gezicht amper te onderscheiden van die van de hoofdcamera.

De telelens is vooral op papier indrukwekkend. Je kunt er namelijk 3,5 tot 5,2x mee inzoomen. Daarmee is het één van de weinige ‘echte’ zoomlenzen op een smartphone. Om dat mogelijk te maken moest de sensor echter heel klein worden gehouden. De foto’s missen daardoor details.

Xiaomi 13 Ultra

Bij de Xiaomi 13 Ultra draait alles om fotografie. Dat zie je aan het gigantische eiland achterop en aan de vorm van het toestel, dat doet denken aan een compactcamera. Vooral de hoofdcamera van dit toestel is indrukwekkend. Hij heeft niet alleen een grote 1 inch-sensor maar ook een variabel diafragma van f/1.9 óf f/4.0.

Dat betekent dat je kunt spelen met de scherptediepte. Bij f/1.9 is de achtergrond snel onscherp, terwijl je bij f/4.0 vrijwel alles scherp in beeld krijgt. Fijn aan smartphones van Xiaomi is verder dat je kiest uit twee soorten kleuren: Leica Vibrant voor verzadigde tinten of Leica Authentic voor meer realistische tonen.

De Xiaomi 13 Ultra heeft nog drie andere 50 megapixel-camera’s, waaronder twee telelenzen. Daar zoom je 3,2x of 5x mee in. We hadden liever een wat groter verschil gezien (zoals 7 of 8x zoom), maar ze zijn wel van prima kwaliteit.

De laatste camera is een groothoeklens. Die is met 12 millimeter extreem wijd, waardoor je heel bijzondere perspectieven vast kunt leggen. Daar staat wel tegenover dat de hoeken, vooral bij weinig licht, een beetje onscherp zijn.

Google Pixel 7a

Vrijwel alle smartphones met de beste camera’s van 2023 zijn erg groot en erg duur. Dat geldt niet voor de Google Pixel 7a, waarmee we dit artikel afsluiten. Je koopt hem momenteel al voor € 432,13 en het scherm is met 6,1 inch ronduit compact te noemen.

Ten opzichte van de Pixel 8 Pro lever je de telelens in. De 64 megapixel-hoofdcamera is ook ietsje minder goed, maar schiet toch uitstekende foto’s. Zeker in deze prijsklasse is er eigenlijk niets beters te krijgen. 2x digitaal inzoomen levert ook heel behoorlijke resultaten op, maar veel verder moet je niet gaan.

Daarnaast beschik je over een 13 megapixel-groothoeklens waarmee je wijdere foto’s van bijvoorbeeld architectuur of groepen mensen maakt. Ook die schiet prima plaatjes. Dankzij de software van Google, die we eerder al prezen, zie je nauwelijks dat de hardware van de Pixel 8a relatief bescheiden is.

Alleen als je je foto’s uitgebreid wil bewerken, kun je beter doorsparen voor de Pixel 8 Pro. Die biedt meer professionele mogelijkheden. Voor huis-, tuin- en keukengebruik is de Pixel 7a echter ruim voldoende.

Wat is jouw favoriete camerasmartphone?

Dat waren ze, de smartphones die in 2023 de beste camera’s hadden. Wat de redactie van Android Planet betreft dan. Heb jij een andere favoriet? Of was je juist teleurgesteld door één van toestellen hierboven? Laat het weten in de reacties hieronder!