Deze gadget uit Nederland is een effectief middel tegen smartphoneverslaving

De Tap Out lijkt op een blokje natuurlijke handzeep, maar is eigenlijk een middel om te helpen met je smartphoneverslaving. Zo bevalt het.

Tap Out: fysiek uitchecken bij verslavende apps

Iedereen heeft zo hun eigen apps en websites die te vaak worden geopend. Voor de een is het scrollen op sociale media, voor de ander is het een specifieke game en voor jou misschien wel het eindeloos naar huizen zoeken op Funda.

Voor mij zijn het korte verticale video’s, populair gemaakt door TikTok. Die app heb ik daarom verwijderd, met de hoop dat het algoritme in andere apps niet zo goed zouden zijn om mij op dezelfde manier vast te houden. Dat viel toch tegen. Op YouTube zijn Shorts inmiddels te blokkeren, maar op Instagram blijven de Reels maar lokken.

Pause Point

Met Android 17 wordt Pause Point geïntroduceerd om met dit soort problemen te helpen. Het idee achter deze functie is dat je een verplichte pauze van tien seconden instelt voordat je een verslavende app opent. Zo moet je bijvoorbeeld eerst een ademhalingsoefening doen, voordat je kunt swipen op TikTok.

Dit concept is niet nieuw, want apps zoals One Sec doen dit al langer. Toch is het goed nieuws dat dit een vast onderdeel van Android wordt, omdat het werkt. Door even een momentje te nemen word je bewust van het feit dat je de app waarschijnlijk uit automatisme opent en niet met een duidelijk doel.

Het nadeel is wel dat de drempel heel laag blijft om de app alsnog te openen. Daarom is Tap Out uit Nederland een interessant alternatief, want deze drempel is fysiek.

Fysieke drempel

Het idee is dat je via de bijgeleverde Tap Out-app minimaal drie verslavende apps kiest die je te vaak opent. Zo kun je bijvoorbeeld naast Instagram ook X en Facebook kiezen, wat typisch van die sociale apps zijn die je regelmatig aantikt om maar wat nieuws te zien. Vervolgens wordt je de toegang tot deze apps ontzegd.

Je kunt daarna alleen de apps openen als je eerst de fysieke Tap Out scant via nfc. Daarvoor open je de Tap Out-app en kies je hoe lang je een pauze wil nemen. Vervolgens houd je de smartphone tegen het schijfje zodat de nfc-chip wordt gelezen en kun je aan de slag.

Bijzonder effectief

Het is simpel, maar ook bijzonder effectief. Als je op de bank of in bed ligt is het normaal gezien heel aantrekkelijk om zo’n app erbij te pakken en er een uur in te blijven hangen, maar niet als je daar eerst voor moet opstaan om naar de keuken te lopen waar het schijfje via het interne magneetje aan de koelkast hangt.

Een onverwachte bijkomstigheid voor mij was dat ik de apps tijdens deze pauzes ook zo weer zat was. Vaak maakte ik de ingestelde tijd niet eens vol. Na een weekje sliep ik zelfs al beter, omdat ik in bed niet nog een stapel prikkels op mijn oogballen afstuurde, maar in plaats daarvan koos voor een rustig boek.

Geen abonnement

Helemaal perfect is deze oplossing natuurlijk niet. Het is nogal rigoureus en kan daardoor ook onpraktisch zijn. Als je bijvoorbeeld even snel iets wil laten zien aan iemand in een geblokkeerde app, dan kan dat niet als je ‘ tapped out’ bent.

Fijn van de Tap Out is dat je er geen abonnement voor nodig hebt. Daardoor is het een eenmalige investering van 47,95 euro. Dat voelt alsnog wel veel voor een goedkope nfc-chip in een plastic schijfje uit een 3d-printer, maar je betaalt ook voor de app. Je kunt proberen om met een eigen nfc-chip en een schimmige app uit de Play Store te werken, maar waarschijnlijk is je ervaring dan niet zo soepel.

Meer tips tegen smartphoneverslaving

