Dit moet je weten over Threads, hét nieuwe alternatief voor Twitter

Threads is het nieuwste alternatief voor Twitter. Daar zijn er meer van, maar deze komt uit de koker van Meta, het moederbedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp. Moet Twitter zich zorgen maken?

Threads en Twitter lijken wel heel erg op elkaar

De chaos bij Twitter zal je niet zijn ontgaan. Eigenaar Elon Musk nam het afgelopen jaar een reeks impopulaire maatregelen. Denk aan de introductie van een abonnement waarmee iedereen het voorheen felbegeerde blauwe vinkje kan kopen. Recent kwam er bovendien een limiet op hoeveel berichten je per dag kunt bekijken.

Mark Zuckerberg ruikt duidelijk bloed. Zijn bedrijf Meta rolde afgelopen week versneld het Twitter-alternatief Threads uit. Deze app lijkt sterk op de inspiratiebron en biedt ook veel van dezelfde functies.

Threads heeft bovendien een groot voordeel ten opzichte van andere apps die Twitter van de troon willen stoten: het is gekoppeld aan Instagram. Wanneer je een account aanmaakt, kun je je vrienden die Threads ook gebruiken direct overzetten. Je hoeft dus niet vanaf nul te beginnen. Dat maakt het erg laagdrempelig om in te stappen.

Het is dan ook weinig verrassend dat Threads binnen een dag of zes al meer dan 40 miljoen keer is gedownload. En dat terwijl andere Twitter-alternatieven als Mastodon inmiddels flink aan populariteit verliezen.

Toch klinkt er ook kritiek. Meta blijft Meta en introduceerde direct twijfelachtige regels. Als je eenmaal een Threads-account hebt, kom je daar niet meer van af zonder ook je gekoppelde Instagram-pagina te verwijderen. Zo hoopt het bedrijf vermoedelijk te voorkomen dat mensen alleen even rondkijken en Threads snel daarna weer verlaten. Het succes van een dergelijk platform hangt immers sterk af van het aantal gebruikers.

Nog niet in de Europese Unie

Threads is momenteel onder andere beschikbaar in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet in de Europese Unie. Dat heeft alles te maken met de strenge privacyregels van de EU. Het overhevelen van jouw persoonlijke gegevens van Instagram naar Threads is onder de huidige wetten niet zomaar toegestaan. En deze koppeling is zoals gezegd essentieel voor het succes van de nieuwe app.

Als Threads hier straks toch te downloaden is, moet je goed nadenken voor je hem installeert. Meta staat immers bekend als dataslurper. Door de app te gebruiken deel je automatisch je gezondheids- en financiële informatie, browsegeschiedenis, locatiegegevens, aankopen, contacten, zoekgeschiedenis en andere gevoelige zaken.

