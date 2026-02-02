Vibe coding: zo maak je een eigen app zonder code te schrijven

AI is steeds beter in het schrijven van code, met voorop nu de veelbesproken Claude Code. Je kunt zelfs een eigen app maken zonder dat je kunt programmeren.

App maken met Claude Code

Generatieve kunstmatige intelligentie kennen de meeste mensen van de plaatjes, teksten of zoekresultaten, maar de technologie wordt ook gebruikt voor het genereren van code. Code wordt normaal door programmeurs geschreven om programma’s te maken, zoals apps of websites.

Er zijn verschillende programmeertalen die je kunt leren, maar net als bij normale talen gaat daar een hoop werk in zitten. Met ‘vibe coding’ gebruik je prompts met gewone taal om apps of andere programma’s te maken.

Code schrijven via AI is al langer mogelijk, maar het resultaat was nog niet heel erg goed. Als je code liet genereren had je meestal nog veel eigen kennis nodig om het resultaat aan te passen. Dat is inmiddels echt anders, met nu als koploper Claude Code van Perplexity.

Wat maakt Claude Code zo geliefd?

Het wordt hier en daar de grootste stap in generatieve kunstmatige intelligentie genoemd sinds de start van ChatGPT: hoe Claude Code programmeren zo toegankelijk maakt dat iedereen zelf hun ideeën voor programma’s, apps of websites kan uitvoeren. Je hoeft niet meer te wachten tot iemand anders apps maakt met hele specifieke functies, die alleen voor jou en een paar anderen relevant zijn.

Let wel op dat Claude Code niet een gratis dienst is. Je hebt een Pro-abonnement nodig van 17 dollar per maand.

Hoe start ik?

Claude Code is niet zo simpel als even een naar website gaan, een prompt invullen en je app downloaden. Je begint met het installeren van Claude Code op je desktopcomputer en je krijgt een Terminal voorgeschoteld dat als speelruimte dient voor het maken van een app.

Hoewel je geen code hoeft te kunnen schrijven, bestaat het maken van een app natuurlijk uit meer dan code. Zo moeten losse bestanden bijvoorbeeld goed met elkaar samenwerken. Dat kan heel lastig zijn, dus enige technische kennis is nog wel handig.

Het voordeel is dat je Claude (of de andere AI die je gebruikt) alle technische vragen kunt stellen als je er niet uitkomt. Zo kun je starten door de AI te vragen om een stappenplan te maken voor het maken van jouw app. Op de website van Claude vind je ook veel informatie.

Tips

Hoewel het wat te veel van het goede is om hier het hele proces van het vibe coden van een app te beschrijven, zijn er wel enkele tips om de gaten te houden:

Heb een duidelijk plan. Bedenk je van tevoren precies welke functies je app moet hebben en hoe ze moeten werken, voordat je aan de slag gaat met een dienst zoals Claude Code.

Wees zo precies mogelijk in je bewoording. Hoewel je niet meer zelf code hoeft te schrijven, moet je wel extreem duidelijk zijn bij het omschrijven van wat je nodig hebt. Verkeerde resultaten hebben meestal te maken met onduidelijke prompts.

Verwacht geen wonderen. Hoewel de technologie indrukwekkend is, moet je niet verwachten dat AI even voor jou een complexe app of game maakt. Denk klein en specifiek.

Verwacht niet dat je app direct in de Play Store wordt toegevoegd, want je moet eerst nog langs de checks van Google. Als je de app met anderen wil delen, kun je beter Github gebruiken.

AI in 2026

Benieuwd wat AI nog meer in petto heeft in 2026? We zetten het voor je op een rijtje.