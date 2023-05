Wear OS 4: deze 5 verbeteringen komen naar je smartwatch

Makkelijker overstappen op een nieuwe smartwatch en verwacht een groter aanbod aan digitale wijzerplaten. Dat en meer heeft Wear OS 4 van Google te bieden. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Google geeft teaser van Wear OS 4: dit komt eraan

In 2021 bracht Google Wear OS 3 uit als software voor de Samsung Galaxy Watch 4 en 4 Classic. Nu – twee jaar later – geeft Google een teaser over de volgende Wear OS-versie. Deze verschijnt later in 2023. In dit artikel zetten we een vijftal functies op een rij.

1. Spraak naar tekst

Google meldt verbeteringen door te voeren aan de spraak-naar-tekst-functies op Wear OS-smartwatches. Dat betekent dat de wearable jouw gesproken woorden beter omzet naar tekst op je pols. Dat is handig voor bijvoorbeeld het geven van spraakcommando’s aan de Google Assistent of het reageren op een appje.

2. Back-ups en permissies

Wear OS komt ook met de mogelijkheid om back-ups te maken van je smartwatch. Schakel je bijvoorbeeld over naar een nieuw slim horloge, dan neem je gemakkelijk al je data mee van de vorige. Dat maakt de overstap een stuk eenvoudiger en scheelt een hoop werk.

Ook worden de toestemmingen die je aan apps op je smartphone geeft, automatisch overgezet op je smartwatch. Dit gebeurt wanneer je een nieuw horloge instelt. Je past de voorkeuren natuurlijk op ieder moment aan via de instellingen-app.

3. Watch Face Format

In samenwerking met Samsung heeft Google het Watch Face Format ontwikkeld. Dit is als het ware een sjabloon waar ontwerpers en ontwikkelaars van apps eigen digitale wijzerplaten kunnen maken. Via de zogeheten Watch Face Studio geven zij hun wijzerplaat vorm, waarna het programma zelf de klok werkend en energiezuinig maakt.

Je hoeft als ontwerper dus geen ingewikkelde code te kennen. Hopelijk groeit hiermee het aanbod aan wijzerplaten voor Wear OS-smartwatches.

4. Nieuwe Google-apps

Google kondigde ook drie eigen apps aan die verbeteringen doorvoeren op Wear OS. Zo is het mogelijk om te zien wie er aanbelt bij je huis via de Google Home-app. Ook komt Google Agenda naar Wear OS. Daarmee scrol je overzichtelijk door je planning, reageer je op digitale uitnodigingen en vink je taken af.

Ook Gmail krijgt een Wear OS-app. Daarin check je natuurlijk je mailbox, maar ook het lezen van inkomende berichten, mails ordenen, categoriseren en snel reageren zijn mogelijk. Zo weet je snel of een mail de moeite waard is om je smartphone erbij te pakken.

5. Nieuwe apps van derden

Onlangs vertelden we je al over de bètaversie van WhatsApp op Wear OS-smartwatches. Daarmee ontvang en stuur je spraak- en tekstberichten. De officiële app verschijnt later dit jaar en met de betere spraak-naar-tekst van WearOS 4 kun je typen op je kleine smartwatchscherm overslaan.

Ook Spotify introduceert een vernieuwing. De Wear OS-app krijgt namelijk een aantal nieuwe tegels. De volgorde van tegels pas je aan naar jouw voorkeur. Spotify toont daarop nu nieuw afleveringen van je favoriete podcast en de nummers die je vaak luistert.

