Deze nieuwe Xiaomi-smartphone kost minder dan 100 euro

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone aangekondigd die minder dan 100 euro kost. De Redmi 12C beschikt ondanks de lage prijs toch over redelijke specificaties.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi 12C officieel onthuld

De Redmi 12C is de nieuwste budgettelefoon van Xiaomi. Het toestel is in China aangekondigd en heeft daar een adviesprijs van 699 yuan. Omgerekend komt dit neer op zo’n 96 euro. Het is echter onduidelijk of de betaalbare telefoon later ook in Nederland verschijnt.

Het Xiaomi-toestel valt op door het grote 6,71 inch-scherm, dat wel een lage resolutie van 1650 bij 720 pixels heeft. Beelden ogen hierdoor simpelweg niet zo scherp en dat is jammer als je veel YouTube-video’s en Netflix kijkt. De randen rondom het display zijn fors en bovenin zit een waterdruppel-notch voor de selfiecamera.

Zoals je op de afbeelding hierboven ziet, verschijnt de Xiaomi Redmi 12C in een aantal opvallende kleurtjes. De achterkant heeft een speciale textuur die ervoor moet zorgen dat je geen vingerafdrukken en vlekken ziet. De smartphone beschikt over een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets en dualsim-ondersteuning.

Opvallend is de vingerafdrukscanner. Niet alleen omdat we die niet altijd zien bij de goedkoopste Android-telefoons, maar ook omdat ‘ie een bijzondere plek heeft. Hij zit op de achterkant in het camera-eiland, naast de dubbele camera. Xiaomi heeft ‘m gelukkig wel in het midden geplaatst, waardoor de scanner makkelijk te bereiken moet zijn.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onder de motorkap

Dan de interne hardware van de Xiaomi Redmi 12C. De budgettelefoon beschikt over een MediaTek Helio G85-processor. Dat is geen snelheidsmonster en een chip die duidelijk voor goedkopere toestellen is bedoeld. Hij zit bijvoorbeeld ook in de Motorola Moto G41 en Moto G31, die eind 2021 zijn uitgebracht. De processor is wel sneller dan die van de Redmi A1, een goedkope telefoon die Xiaomi eerder uitbracht. De software van de 12C is ook wat ouder: de Xiaomi draait nog op Android 12.

Xiaomi stopt hier 4GB aan werkgeheugen bij en verkoopt ook een versie met 6GB RAM. Dan krijg je ook dubbel zoveel opslagruimte: 128GB in plaats van 64GB. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en dat moet meer dan genoeg zijn om de Redmi 12C anderhalve dag zonder opladen te gebruiken. Een snellaadoptie ontbreekt.

Tot slot is de Xiaomi-smartphone voorzien van in totaal drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en kan ook betere foto’s in het donker maken door de aanwezige nachtmodus. Daarnaast is er een portretmodus, waarbij de 2 megapixel-dieptesensor zorgt voor een scherpediepte-effect. Selfies maakt de telefoon in 5 megapixel.

Meer over Xiaomi op Android Planet: