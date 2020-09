De Xiaomi Mi 10T is officieel gepresenteerd, samen met de goedkopere Mi 10T Lite en duurdere Mi 10T Pro. De drie toestellen hebben grote schermen met een hoge verversingssnelheid, ondersteunen 5G en zijn relatief betaalbaar. Android Planet zet alle informatie op een rijtje.

Xiaomi Mi 10T-reeks officieel

Xiaomi brengt de Mi 10T-serie uit als de opvolgers van de Mi 10, Mi 10 Pro en Mi 10 Lite. Die zijn dit voorjaar gelanceerd en blijven nog even te koop. De T-modellen zijn op sommige punten beter, maar missen ook weer features van de Mi 10-reeks. De adviesprijzen liggen daarom lager dan die van de Mi 10-lijn.

De Xiaomi Mi 10T Lite is vanaf november te koop voor 279 euro voor de versie met 6GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Een model met 128GB-opslaggeheugen kost 329 euro. De smartphone verschijnt in drie kleuren. De Xiaomi Mi 10T kost 499 euro, is vanaf november te koop en komt in het zwart.

Update 30-9 16:40: Xiaomi laat weten dat de eerder gecommuniceerde prijs van 449 euro voor de Mi 10T onjuist is. De prijs is 499 euro. Het bericht is hierop aangepast.

Voor de Xiaomi Mi 10T Pro betaal je 599 euro voor de versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Een variant met 256GB opslaggeheugen kost 649 euro. Het toestel is vanaf november te koop in drie kleuren.

Xiaomi Mi 10T (Pro) specificaties

De Mi 10T en Mi 10T Pro hebben een behuizing van glas en aluminium en een 6,67 inch-lcd-scherm met full-hd-resolutie. Opvallend is de hoge verversingssnelheid van maximaal 144Hz. Dit betekent dat het scherm zichzelf 144 keer per seconde kan verversen, waardoor het beeld veel soepeler oogt dan bij een 60Hz of 90Hz-scherm.

Er zijn nog maar weinig smartphones met een 144Hz-display, al wint het 120Hz-display wel aan populariteit. De Mi 10T (Pro) wisselt automatisch tussen verschillende verversingssnelheden, afhankelijk van wat er op het beeld getoond wordt. Door deze feature gaat de accu langer mee.

Beide smartphones draaien op een Snapdragon 865-processor, hebben een selfiecamera in een gaatje in het scherm en gebruiken een vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop op de zijkant. Ook zijn ze geschikt voor 5G-internet, nfc en hebben ze een infraroodsensor om je televisie te bedienen.

De Mi 10T (Pro) is voorzien van een grote 5000 mAh-accu die met 33 Watt snel kan opladen via usb-c. Xiaomi stopt de benodigde oplader in de doos. De toestellen kunnen niet draadloos opladen – een feature die je wel vindt op de Mi 10.

In de Mi 10T zit 6GB werkgeheugen, tegenover 8GB in de Pro-variant. Die laatste heeft naast een 128GB-model ook een 256GB-variant. De toestellen missen een micro-sd-slot, waardoor je het opslaggeheugen niet kan uitbreiden.

Op de achterkant van de Mi 10T zit een driedubbele camera, met een 64 megapixel primaire cameralens. Er is ook een 13 megapixel-groothoekcamera aanwezig. Een 5 megapixel-macrocamera schiet beelden van heel dichtbij, bijvoorbeeld van insecten en bloemen. Op de Mi 10T Pro vind je dezelfde groothoek- en macrolens, bijgestaan door een primaire 108 megapixel-camera.

Xiaomi Mi 10T Lite is voordelige 5G-smartphone

De Mi 10T Lite is een stuk voordeliger dan zijn twee broers en biedt daarom minder krachtige hardware. Desalniettemin heeft het toestel genoeg in huis. Zo gebruikt hij een 6,67 inch-full-hd-scherm met hoge 120Hz-verversingssnelheid en draait hij op de splinternieuwe Snapdragon 750G-processor. Die maakt 5G-ondersteuning mogelijk. Het werkgeheugen bedraagt 6GB en de opslagruimte is 64GB of 128GB groot.

De smartphone heeft vier camera’s op de achterkant, een 16 megapixel-selfiecamera en ondersteunt nfc. Stroom krijgt de Mi 10T Lite van de 4820 mAh-accu die oplaadt via de meegeleverde 33 Watt-oplader.

De Mi 10T Lite doet sterk denken aan de recent uitgebrachte Poco X3 NFC, die vijftig euro goedkoper is en een minder krachtige processor en geen 5G-ondersteuning heeft. Poco is een dochtermerk van Xiaomi.

Zowel de Mi 10T-serie als de Poco X3 NFC draaien op Android 10 en worden geüpdatet naar Android 11, dat net uit is.

Mi Watch is 99 euro kostende smartwatch

Xiaomi brengt op een nog onbekend moment ook zijn Mi Watch in Nederland uit. Deze smartwatch gaat 99 euro kosten en heeft een rond amoled-scherm van 1,39 inch. Het horloge kan onder andere je hartslag en zuurstofgehalte meten, heeft gps en weegt 32 gram.

Volgens Xiaomi gaat de Mi Watch tot twee weken mee op een acculading en duurt het opladen twee uur. De focus ligt op sportactiviteiten. Je kunt het horloge bedienen met je stem, vermoedelijk via de Engelstalige Amazon Alexa-assistent.

