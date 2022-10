Xiaomi Redmi Pad en Smart Band 7 Pro komen naar Europa

De Xiaomi Redmi Pad is officieel gepresenteerd en komt naar Europa. Naast de nieuwe tablet verschijnen hier ook de Smart Band 7 Pro en Redmi 4 Buds-oordopjes.

Xiaomi Redmi Pad officieel: betaalbare tablet

Op hetzelfde evenement als waar de Xiaomi 12T en 12T Pro zijn gepresenteerd heeft Xiaomi nog veel meer laten zien. Zo komt de Redmi Pad naar Europa. De tablet heeft een lcd-scherm van 10,61 inch en resolutie van 2000 bij 1200 pixels. Pixels verversen maximaal 90 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring. De prijs ligt op 279 euro.

Er is een 8 megapixel-frontcamera aanwezig, alsmede vier speakers. Opladen van de 8000 mAh-accu doe je met de meegeleverde lader en gaat met maximaal 18 Watt. De MediaTek Helio G99-processor wordt gebundeld met 3GB, 4GB of 6GB werkgeheugen. Daarnaast is er 64GB of 128GB opslag aanwezig.

Xiaomi kiest voor Android 12 met de eigen MIUI-schil die daar overheen ligt. De Redmi Pad ligt vanaf 279 euro in de winkels en is per direct verkrijgbaar in een drietal kleuren.

Dit moet je weten over de Xiaomi Smart Band 7 Pro

De Smart Band 7 Pro maakt zijn intrede in Europa en kost 99 euro. Daarmee is ‘ie ongeveer twee keer zo duur als de nu al verkrijgbare Xiaomi Smart Band 7. Het kleurrijke amoled-scherm is 1,64 inch groot en heeft een hoge resolutie van 486 bij 280 pixels.

Er zijn meer dan 110 sportmodi aanwezig en zaken als slaapmonitoring en sporttracking staan ook op het apparaatje. Ook een geavanceerd gps-systeem is aanwezig, waardoor je je routes kunt bijhouden zonder telefoon op zak. Hij is waterdicht en de accuduur bedraagt maximaal 12 dagen. Tot slot kun je kiezen uit tientallen digitale wijzerplaten. De Smart Band 7 Pro komt op de markt in verschillende kleuren.

Redmi Buds 4 (Pro): tot 36 uur aan muziek

Tot slot toont Xiaomi twee nieuwe setjes draadloze oordopjes. Het gaat om de Redmi Buds 4 en Buds 4 Pro. De dopjes zijn ideaal voor de actieve reiziger dankzij de lange accuduur van respectievelijk 36 en 30 uur. Dat komt door de grote batterij in het meegeleverde doosje, waarmee je de dopjes meerdere keren kunt opladen.

De Buds 4 gaan tot zes uur mee op een enkele lading, terwijl je de Buds 4 Pro tot negen uur achter elkaar kunt gebruiken. Er is een handige transparantiemodus aanwezig, waardoor je je nog steeds bewust bent van je omgeving. Daarnaast kun je natuurlijk gesprekken voeren dankzij de ingebouwde microfoons.

Opladen gaat via de usb-c-poort in het doosje en ook zien we een IP54-certificering, waardoor de dopjes tegen een beetje stof en water kunnen. De prijzen en verkrijgbaarheid maakt Xiaomi later bekend.

