Pas op, Samsung: ‘volgende Xiaomi-smartwatch draait op Wear OS’

Xiaomi heeft al meerdere smartwatches op de markt gebracht, maar maakt volgens geruchten een flinke ommezwaai. Daarmee kan het merk weleens gaan concurreren met de smartwatches van Samsung en Google.

‘Nieuwe software voor Xiaomi smartwatches’

Smartphonefabrikant Xiaomi is ook populair op de wearablesmarkt. Vooral de fitnesstrackers doen het goed, maar Xiaomi brengt ook al jaren smartwatches op de markt. De Xiaomi Watch S1, Mi Watch en onlangs gepresenteerde Watch S1 Pro maken gebruik van premium materialen voor de behuizing, het scherm en bandje.

De horloges van Xiaomi zijn dus niet mis, maar laten op softwaregebied nog te wensen over. De fabrikant brengt vooralsnog alleen horloges uit met haar eigen software. Die is gebaseerd op Android en werkt in de basis prima, maar is lang niet zo uitgebreid als Googles Wear OS 3.

Het lijkt erop dat Xiaomi dat ook inziet en daarom bij haar volgende smartwatch overgaat op Wear OS 3, zo schrijft 9to5Google. Daarmee gaat Xiaomi de concurrentie aan met Samsungs Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5, en de Google Pixel Watch die ook op deze software draaien.

Batterijduur opofferen

De overgang naar Wear OS is dus goed nieuws, maar hoewel de software bekend staat om de soepele samenwerking tussen smartwatch en smartphone, kan het nadelig zijn voor de batterijduur. Wear OS-horloges houden het namelijk een stuk minder lang vol dan smartwatches met lichtere software.

Xioami levert dus waarschijnlijk in op batterij om te kunnen concurreren met de grote jongens. En gezien de kwaliteit van Xiaomi’s huidige smartwatches, levert dat in de toekomst hopelijk degelijke wearables op. Naar verluidt verschijnt er dit jaar nog een nieuwe Xiaomi-smartwatch.

Smartwatchmarkt in volle ontwikkeling

Het aanbod aan smartwatches is enorm: van activiteitentrackers tot diepzeehorloges. Bij Android Planet zijn we vooral te spreken over horloges met Wear OS, zoals de Fossil Gen 6, Google Pixel Watch en Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Iedere generatie verbetert zowel de soft- als hardware, wat voor hoge verwachtingen zorgt. Naast Xiaomi’s volgende smartwatch met Wear OS zijn we ook benieuwd naar Samsungs nieuwe horloge. Volgens geruchten gooit de fabrikant het roer om met een nieuw ontwerp, want het scherm vouwt om de rand. Daarnaast groeit de batterij van de vermoedelijke Watch 6, zonder dat de behuizing groter wordt.

