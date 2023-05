Motorola Moto G73 review: is dit wel een vooruitgang?

Een nieuwe smartphone is altijd beter dan zijn voorganger, toch? Zoals we in deze review van de Motorola Moto G73 zullen zien, gaat die vlieger in sommige gevallen helaas niet op.

Dit is onze Motorola Moto G73 review

De Motorola Moto G73 is het topmodel uit de Moto G-lijn die het bedrijf afgelopen januari introduceerde. Daarin vinden we de goedkopere smartphones van de fabrikant. Eerder bespraken we al de lager gepositioneerde Moto G53, die een adviesprijs heeft van 249 euro. Voor de Moto G73 ben je 50 euro meer kwijt.

In onze review van de Moto G53 viel op dat het toestel op sommige vlakken minder goed scoorde dan zijn voorganger. We kunnen alvast verklappen dat hetzelfde geldt voor dit duurdere broertje. Of we de Motorola Moto G73 desondanks kunnen aanbevelen, lees je in deze uitgebreide review.

Fraai ontwerp met een dikke kin

De eerste indruk van de Motorola Moto G73 is positief. Het toestel heeft een frisse uitstraling en voelt ondanks de plastic behuizing stevig aan. De achterzijde heeft een mooie, matglanzende gloed. Daar zie je helaas wel snel vingerafdrukken op, dus een hoesje is geen overbodige luxe. De smartphone is met 181 gram verder niet al te zwaar en ligt prima in de hand.

Aan de voorzijde zien we aan drie kanten de redelijk dunne randen die je van een duurdere smartphone zou verwachten. De Motorola verraadt zijn prijs aan de onderkant, waar een behoorlijk stevige kin zit. Die is zichtbaar dikker dan bij de Moto G72. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het lcd-scherm in dit nieuwe toestel, waarover later meer.

Snellere chip, maar…

Eén van de weinige vlakken waarop de G73 beter scoort dan zijn voorganger is de processor. De MediaTek Dimensity 930-chip is een stukje sneller dan de MediaTek Helio G99 die in de Moto G72 zat. Een wereld van verschil is het niet, maar dit toestel voelt over het algemeen vlot aan.

Zeker als je een lichte gebruiker bent, merk je amper dat je een relatief goedkoop toestel in handen hebt. Ook simpele spelletjes als Candy Crush kun je prima spelen. Voor zwaardere 3D-games kun je natuurlijk beter naar een duurdere smartphone kijken.

De processor beschikt daarnaast over ondersteuning voor 5G. Die ontbrak bij de Moto G72. Er is verder een ruime 8GB RAM aanwezig en 256GB opslagruimte. Deze kun je eventueel uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

De vingerafdrukscanner zit niet meer onder het scherm, maar in de aan/uit-knop aan de zijkant. Dat lijkt een bezuiniging en vinden we zeker geen vooruitgang. Hij zit vrij hoog, waardoor je met kleine handen een beetje moet strekken om hem te kunnen bereiken.

Bovendien bleek hij tijdens onze reviewperiode niet altijd even betrouwbaar. We moesten vaak twee of drie keer op de scanner drukken voor hij het toestel ontgrendelde. Motorola lijkt trouwens ook op de trilmotor beknibbeld te hebben. Die voelt goedkoop aan en maakt een ratelend geluid.

Er is wel een koptelefoonaansluiting aanwezig, zodat je je bedrade headset kunt gebruiken. Dat zouden we ook aanraden, want de stereospeakers kunnen hard, maar klinken zelfs op lagere volumes behoorlijk schel. Binnen deze prijsklasse vallen ze echter niet uit de toon.

Scherm is ronduit matig

De Motorola Moto G72 had een 6,6 inch-oled-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Dat was een behoorlijke luxe paneel gezien de lage vraagprijs. Helaas heeft de G73 een beduidend minder goed display. De ververssnelheid is hetzelfde, maar het gaat dit keer om een 6,5 inch-lcd-scherm. En niet eens een erg goed exemplaar, want de kijkhoeken bijvoorbeeld zijn erg matig. Als je het toestel maar een beetje draait, neemt de helderheid direct enorm af.

Over de helderheid gesproken: die bedraagt maximaal 700 nits. In de meeste situaties is dat voldoende, maar als het zonnetje lekker schijnt wordt het aflezen van je appjes toch moeilijker. Wie een oled-scherm gewend is, zal ook direct opvallen dat het contrast vrij laag ligt en de kleuren een beetje flets ogen. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels gelukkig wél in orde, waardoor tekst en afbeeldingen scherp ogen.

We moeten natuurlijk niet overdrijven: vijf jaar geleden was dit een prima scherm geweest. Maar anno 2023 mag je gewoon iets meer verwachten. Het is vooral frusterend dat je voor hetzelfde geld minder krijgt dan vorig jaar.

Hoofdcamera schiet prima plaatjes

Achterop de Moto G73 vinden we twee lenzen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, maar spuwt standaard plaatjes van 12,5 megapixel uit. Daarnaast is er een groothoeklens aanwezig voor wijdere kiekjes. Deze heeft een resolutie van 8 megapixel en fungeert ook als macrocamera. De Moto G72 had daar nog een aparte 2 megapixel-camera voor, maar die is gesneuveld.

Hoofdcamera

Over de hoofdcamera kunnen we kort zijn: die presteert naar behoren. Hoewel je hem niet mag vergelijken met de echte vlaggenschepen, schiet hij overdag levendige foto’s met mooie, niet te verzadigde kleuren. Op grijzige dagen zijn ook de foto’s vrij somber. Zo hoort het wat ons betreft.



Groothoeklens

De groothoeklens is van een heel ander kaliber. Op zonnige dagen schiet hij nog redelijke kiekjes, maar bij minder fraai licht veranderen je foto’s direct in waterverftekeningen. Alleen het echte centrum is dan nog scherp. Dit is geen camera waarmee je op vakantie in Frankrijk een mooie kerkinterieur wil vastleggen.

Zoals gezegd kun je deze lens ook gebruiken als macrocamera voor close-ups. Dat werkt aardig goed, al kun je niet zo dichtbij komen als met een aparte macrolens.

Macro

Nacht- en portretmodus

De Moto G73 heeft een nachtmodus voor mooiere opnames in het donker. Die maakt je foto’s vooral lichter en zet de kleuren stevig aan. Je moet er geen wonderen van verwachten, want het detailniveau valt tegen en vooral op kiekjes die je met de groothoeklens schiet, is enorm veel ruis zichtbaar. De portretmodus, die voor- en achtergrond van elkaar scheidt, werkt wel heel behoorlijk.

Groothoeklens Portret

De Moto G73 draait op Android 13 en ontvangt slechts één grote upgrade naar Android 14. Dat is vrij mager. Verder krijg je drie jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. Daar zijn we op zich tevreden over, al zit er wel een addertje onder het gras.



Deze patches zouden om de maand moeten verschijnen, maar dat gebeurt niet altijd. Op het moment van schrijven dateert de laatste beveiligingsupdate op ons reviewexemplaar bijvoorbeeld van december 2022. En dat is alweer een behoorlijke tijd geleden.



Positief is wel dat Motorola weinig verandert aan het pure Android. Er zijn wat extra aanpassingsmogelijkheden, maar die laten het uiterlijk met rust. Je geniet daardoor van een overzichtelijk besturingsysteem zonder te veel onnodige fratsen.

Goede accuduur

Zoals zoveel smartphones heeft ook de Motorola Moto G73 een 5000 mAh-accu aan boord. In combinatie met de redelijk zuinige processor levert dat een prima accuduur op. Alleen bij heel zwaar gebruik krijg je de smartphone binnen een dag leeg. De meeste mensen zullen waarschijnlijk zo’n anderhalf tot twee dagen doorkomen met een volle accu.

Als de batterij dan toch de geest geeft, laad je hem op met een snelheid van 30 Watt. Dat is in deze prijsklasse vrij redelijk. Je hebt ongeveer 80 minuten nodig om de accu helemaal op te laden. De benodigde adapter zit gelukkig gewoon in de doos.

Conclusie Motorola Moto G73 review

Is de Motorola Moto G73 een slechte smartphone? Zo ver zouden we niet willen gaan. Hij is redelijk rap, heeft een prima accuduur en de hoofdcamera schiet redelijke plaatjes. Daarmee hebben we de echte pluspunten helaas wel gehad.

In vergelijking met de G72 is vooral het scherm een stevige downgrade. Er valt best mee te werken, maar het contrast, de kleurweergave en zeker de kijkhoeken vallen anno 2023 gewoon tegen. Ook de dikkere kin ónder het display kan ons niet bekoren, net als de middelmatige vingerafdrukscanner en de goedkope trilmotor. Dat zijn natuurlijk kleinere irritaties, maar we kunnen ze moeilijk negeren.

Daar komt nog bij dat het updatebeleid niet om over naar huis te schrijven is. Eén grote nieuwe versie van Android is vrij zuinig. Drie jaar lang om de maand een beveiligingspatch vinden we op zich prima in deze prijsklasse, maar dat moet dan wel waargemaakt worden. Ons toestel wacht al vijf maanden op een update. Daar moet Motorola echt werk van maken.

Motorola Moto G73 kopen

Wil je de Motorola Moto G73 na het lezen van deze review aanschaffen? Het toestel heeft een adviesprijs van 299 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 256GB uitbreidbare opslag. Je kiest uit de kleuren blauw en wit. Natuurlijk kun je de Moto G73 ook in combinatie met een abonnement kopen.