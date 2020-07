OnePlus Nord preview: welkome verrassing in het middensegment

De OnePlus Nord is officieel gepresenteerd en Android Planet heeft het toestel al even kunnen testen. Onze eerste ervaringen met de nieuwe midranger check je in deze OnePlus Nord preview.

OnePlus Nord preview: onze eerste indrukken

OnePlus richt zich met de nieuwe OnePlus Nord op een nieuw publiek. Ook ziet het bedrijf dit eerste toestel als een experiment, zo liet een woordvoerder van OnePlus weten aan Android Planet. Onder andere daarom wordt het toestel eerst in Europa en India uitgebracht en volgt later misschien de Amerikaanse markt.

Met dit toestel zet de Chinese fabrikant in op het middensegment, terwijl de smartphones van het bedrijf de laatste jaren juist steeds duurder zijn geworden. De OnePlus Nord is verkrijgbaar voor een vanafprijs van 399 euro. Daarvoor koop je de versie met 8GB RAM en 128GB interne opslag. Het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kost 499 euro.

Die meerprijs voor meer RAM en opslag valt wat meer op dan bij de OnePlus 8-serie, waar dat ook 100 euro kost. De prijzen van de OnePlus Nord zijn namelijk andere koek dan de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, die respectievelijk 699 euro en 899 euro kosten.

Hoewel de prijs van de OnePlus Nord niet in de buurt komt van die van bijvoorbeeld de OnePlus X (een midranger die destijds 269 euro kostte), is het toestel dus wel stukken goedkoper dan de OnePlus 8 en 8 Pro. We zijn de afgelopen dagen met de Nord aan de slag gegaan en onze bevindingen lees je hieronder.

Design, bouwkwaliteit en scherm

Met de bouwkwaliteit zit het op het eerste gezicht goed. Het toestel heeft een plat scherm van 6,44 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Het scherm oogt erg fraai, wat vooral komt door het amoled-paneel. Kleuren zien er goed uit, de kijkhoeken zijn goed en zwart is echt zwart. Daarnaast kun je kiezen voor een ververssnelheid van 90Hz, waardoor alles een stuk soepeler aanvoelt. Deze feature kennen we van andere OnePlus-telefoons en het is fijn dat ook de Nord een 90Hz-display heeft.

Toestel ligt goed in de hand

De achterkant is gemaakt van Gorilla Glass 5, waardoor krasjes en beschadigingen minder snel moeten ontstaan. Je hebt de keuze uit twee kleuren: Gray Onyx (grijs) en Blue Marble (blauw). De matte afwerking waar OnePlus mee pochte bij de OnePlus 8 Pro is niet aanwezig en dat vinden we wel jammer.

De randen van dit blauwe toestel zijn ook erg glimmend, waardoor de Nord er iets goedkoper uitziet. De felblauwe kleur valt op, en dat is iets wat we wel waarderen. In de doos zit overigens een transparante case en daarnaast zijn er weer verschillende hoesjes te koop voor de Nord.

De zijkanten zijn wat afgerond, het toestel weegt 184 gram en is 73,3 millimeter breed. Die combinatie zorgt ervoor dat het toestel prima in de hand ligt, alhoewel met één hand bedienen wat lastig blijft. Alle knoppen voelen goed aan en ook een fysiek schuifje is weer aanwezig. Dat is een kenmerk van OnePlus-telefoons en daarmee kun je snel wisselen tussen geluidsprofielen. Aan de onderkant zit tot slot het dualsim-slot, de usb-c-poort en een enkele speaker.

Snelle en soepele ervaring

Wat bij OnePlus ook centraal staat, is de soepele ervaring die het bedrijf wil bieden door de combinatie van vlotte hard- en software. Als gezegd komt dat onder andere door het 90Hz-scherm, wat soepel aanvoelt. De Snapdragon 765-processor (met 5G) is bovendien krachtig en in combinatie met de ruimte hoeveelheid werkgeheugen levert dit prima prestaties op.

Flink multitasken is geen probleem en het spelen van games zoals Call of Duty: Mobile of The Gardens Between gaat vlot. Dat komt onder andere door de grote hoeveelheid werkgeheugen in ons testmodel: 12GB. Met het instapmodel, dat 8GB RAM aan boord heeft, hoef je ook niet te klagen.

Wat ons betreft hadden modellen van de Nord met 6GB en 8GB werkgeheugen meer dan genoeg geweest. Dat is niet alleen meer dan genoeg om soepel mee te werken, maar het had er ook gelijk voor gezorgd dat de smartphone nog iets goedkoper is.

Software en accu

Ook qua software levert OnePlus weer goed werk af. Dat komt door de combinatie van Android 10 met de OxygenOS-schil van de fabrikant. Dat is een skin met weinig aanpassingen en de opties die er zijn, voegen ook echt iets toe.

De fabrikant heeft ook laten weten dat er sowieso updates komen naar Android 11 en Android 12 op de OnePlus Nord. Daarnaast krijgt het toestel minimaal drie jaar beveiligingsupdates, dus ook daarmee zit je goed.

De accu heeft een capaciteit van 4115 mAh en hoewel dat fors is, hebben we de accuduur nog niet goed genoeg kunnen testen. In onze uitgebreide review gaan we hier dieper op in en vertellen we precies hoe lang de telefoon meegaat.

Opladen gaat met maximaal 30 Watt en dat is lekker snel, zoals we gewend zijn van OnePlus. Dat kan alleen bedraad, maar dat is gezien het prijspunt een logische keuze. Draadloos opladen is immers een feature die we vaak alleen bij high-end smartphones zien.

Totaal zes camera’s aan boord

Helaas mogen we in deze OnePlus Nord preview nog geen camerasamples publiceren. Daar duiken we zeker nog verder in. De eerste ervaringen met de camera zijn echter wisselend.

Zo is de primaire camera dezelfde 48 megapixel-sensor als in de OnePlus 8, dus daarmee zit je wel goed voor veel foto’s. Ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek, wat je doet in maximaal 8 megapixel. De andere twee camera’s op de achterkant moeten we nog verder onder de loep nemen.

Op papier is een macrocamera van 2 megapixel niet heel indrukwekkend, omdat er simpelweg te weinig detail wordt vastgelegd. Dat is ook te zien in de eerste macrofoto’s die we hebben gemaakt, waarbij kleuren niet natuurlijk zijn en het geheel wat flets oogt. Tot slot is de vierde camera geen echte om foto’s mee te schieten.

Hiermee wordt namelijk diepte-informatie vastgelegd, zodat het toestel een goede portretfoto kan maken. Zo’n losse lens is bijvoorbeeld niet aanwezig op de OnePlus 8-serie, maar die toestellen kunnen wel portretfoto’s maken. Dat wordt softwarematig geregeld, wat ook prima werkt.

Dubbele selfiecamera

De OnePlus Nord is de eerste smartphone van de fabrikant met een dubbele selfiecamera. Ook stapt het bedrijf af van de veelgebruikte 16 megapixel-frontcamera. In plaats daarvan schiet je nu selfies van maximaal 32 megapixel. De tweede camera aan de voorkant gebruik je voor de groothoekselfies met een hoek van maximaal 105 graden. Daarbij valt op dat de hoek van de primaire selfiecamera al een stuk groter is dan de selfiecamera van de OnePlus 8 Pro.

OnePlus Buds: OnePlus gaat volledig draadloos

Naast de OnePlus Nord werden ook de OnePlus Buds gepresenteerd. Dit zijn de eerste volledig draadloze oordopjes van de fabrikant. De oordopjes zijn verkrijgbaar in het wit, zwart en blauw voor een adviesprijs van 89 euro.

De zwarte versie biedt rode accenten, terwijl de blauwe gecombineerd wordt met groene accenten. Die laatste versie ziet er wat kitscherig uit, ook vanwege de glimmende afwerking. Wij testen de witte variant, waarbij een vergelijking met de Apple AirPods natuurlijk al snel gemaakt is.

Op beide oortjes is een aanraaksensor aanwezig. Een aankomende update zorgt ervoor dat je op je (OnePlus-)toestel nog meer handelingen uit kunt voeren. Zo kun je makkelijker verbinden met meerdere apparaten en daar tussen wisselen. Ook muziek pauzeren of een nummer skippen wordt dan mogelijk.

Active noise cancellation is niet aanwezig, maar omgevingsgeluid wordt wel weggefilterd tijdens een gesprek. Via de ingebouwde microfoons kun je namelijk gewoon gesprekken voeren. Dit klinkt allemaal fijn en helder. Een druppeltje water levert ook geen problemen op voor de Buds, dankzij de IPX4-certificering.

Met een volledige acculading van de oordopjes kun je tot zeven uur muziek luisteren. Opladen gaat via de usb-c-poort van het doosje en deze heeft ook een extra ingebouwde accu. Hang je die tien minuten aan de lader, dan kun je in totaal tien uur muziek luisteren.

Zit de batterij van het doosje vol, dan heb je genoeg stroom om de oordopjes een paar keer op te laden. Zo luister je tot maximaal 30 uur muziek op een volledige lading.

Conclusie OnePlus Nord preview

Dat OnePlus zich mengt in het middensegment van smartphones is een welkome verrassing. Met een vanafprijs van 399 euro heeft de Nord veel te bieden en daarmee gaat ‘ie makkelijk de concurrentie aan met toestellen in deze prijsklasse.

Wel had wat minder werkgeheugen ook prima geweest qua prestaties. Daardoor hadden de prijzen enkele tientjes lager kunnen zijn, waardoor de Nord op papier nog aantrekkelijker is.

Al met al laat OnePlus met deze ‘experimentele’ Nord wel zien dat ze ook in deze prijsklasse een fijn toestel kunnen bieden. Qua kwaliteit en ervaring voelt dit namelijk gewoon weer goed aan, net zoals de duurdere toestellen van de fabrikant.

Van de camera’s zijn we nog niet helemaal overtuigd, al zullen we dat beter moeten testen in de uitgebreide review. Al met al is de nieuwe ingeslagen weg naar het Noorden een positieve wending. Helemaal voor de mensen die genoeg hebben aan gemiddelde specs en niet al te veel geld willen uitgeven.

OnePlus Nord prijs en release

De prijzen en release van de OnePlus Nord lees je hieronder. Het toestel is per direct (21 juli) te pre-orderen bij Belsimpel, T-Mobile en Coolblue. Op dinsdag 4 augustus vindt de release plaats.

OnePlus Nord (grijs / blauw) 8GB / 128GB – vanaf 21 juli voor 399 euro

voor OnePlus Nord (grijs / blauw) 12GB / 256GB – vanaf 21 juli voor 499 euro

voor OnePlus Buds (zwart / blauw / wit) – vanaf 21 juli voor 89 euro