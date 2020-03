Het nieuwe, kleinere vlaggenschip van OnePlus

De OnePlus X is de nieuwe, kleinere smartphone van de Chinese telefoonmaker OnePlus. Het toestel is een slag kleiner dan de OnePlus 2 en voorzien van een 5 inch-amoled-scherm. Dit heeft een full-hd-resolutie van 1920 bij 1080 pixels, waardoor de interface, foto’s en video’s er scherp uitzien. De OnePlus X heeft over de gehele linie mindere specs dan de OnePlus 2, maar daar is de prijs dan ook naar.

De OnePlus X prijs bedraagt namelijk 269 euro, waarmee het een aantrekkelijk alternatief is voor wie de OnePlus 2 te duur vindt. Het toestel heeft een Snapdragon 801-chip met een 2,3GHz quadcore-processor, 3GB aan werkgeheugen en 16GB opslag dat is uit te breiden met een micro-sd-kaartje. De accu heeft een capaciteit van 2525 mAh, maar is helaas niet snel of draadloos op te laden.

De OnePlus X in vogelvlucht

De OnePlus X is sinds 5 november 2015 op uitnodiging te bestellen voor 269 euro. Er is ook een iets duurdere variant van 369 euro met een keramische achterkant. De belangrijkste OnePlus X specs vind je hieronder op een rijtje.

Krachtige Qualcomm Snapdragon 801-chip met een 2,3GHz quadcore-processor

Voorzien van 16GB opslag (uitbreidbaar) en 3GB aan werkgeheugen

Compacter formaat met een 5 inch-amoled-scherm (1920 bij 1080 pixels)

Vanaf 5 november verkrijgbaar in Europa, maar alleen op uitnodiging

Wat je nog meer moet weten over de OnePlus X

De OnePlus X is een slag kleiner en goedkoper dan de OnePlus 2, het vlaggenschip dat enkele maanden eerder verscheen, en is voorzien van iets mindere specs. Zo beschikt de smartphone over een iets oudere Snapdragon 801-chip en een accu met een capaciteit van 2525 mAh. Pluspunten van het toestel zijn het 5 inch-amoled-scherm (1080p) dat is voorzien van Gorilla Glass 3, de dunne metalen behuizing van 7 millimeter en de 3GB aan RAM.

De opslagcapaciteit van de OnePlus X bedraagt 16GB en is uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Maak je geen gebruik van een geheugenkaart, dan kun je twee simkaarten in het toestel kwijt. Foto`s worden geschoten met een 13 megapixel-camera aan de achterkant die beschikt over een flitser en snelle autofocus. De frontcamera schiet foto`s van 8 megapixel.

Verder heeft de OnePlus X ondersteuning voor 4G (op alle gebruikte frequenties in Nederland en België), wifi 802.11a/b/g/n, bluetooth 4.0 en een accu met een capaciteit van 2525 mAh. De smartphone heeft – in tegenstelling tot de OnePlus 2 – een normale micro-usb-aansluiting.

De OnePlus X meet 140 bij 69 bij 6,9 millimeter en weegt 138 gram (zwart model) of 160 gram (gelimiteerde Ceramic-versie). Een nfc-chip ontbreekt, alsmede ondersteuning voor draadloos of snel opladen. Standaard draait de OnePlus X op OxygenOS, dat is gebaseerd op Android en vrijwel hetzelfde werkt.

OnePlus X release en prijs

Ook voor de OnePlus X wordt een invitesysteem gehanteerd. De midrange smartphone is sinds 5 november 2015 op uitnodiging aan te schaffen en heeft in Europa een prijskaartje van 269 euro. Daarmee is de OnePlus X dus niet alleen kleiner, maar ook 70 euro goedkoper dan de OnePlus 2. De Ceramic-versie is verkrijgbaar voor 369 euro en apart verkrijgbare beschermende cases kosten 25 euro per stuk. Houd ook rekening met 25 euro verzendkosten als je de OnePlus X naar Nederland of België haalt.