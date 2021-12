Overzicht: de 5 best gelezen reviews op Android Planet van 2021

Ook in 2021 hebben we heel veel reviews op Android Planet gepubliceerd. Nu het jaar bijna voorbij is, is het tijd om terug te blikken. Dit zijn de vijf populairste reviews op Android Planet van 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De populairste reviews van 2021 op Android Planet

Reviews zijn al jarenlang een belangrijk (en erg populair) onderdeel van Android Planet. We testen de nieuwste smartphones en bespreken naast de toptoestellen natuurlijk ook de goedkopere telefoons. Niet iedereen heeft immers zin om meer dan 800 euro uit te geven aan een nieuwe Android-smartphone. En goedkopere toestellen zijn anno 2021 minstens zo interessant als hun duurdere broers.

In de afgelopen twaalf maanden hebben we tientallen reviews gepubliceerd. Van de Samsung Galaxy S21 tot de Motorola Moto G30 en naast smartphones hebben we ook andere gadgets getest. Denk bijvoorbeeld aan de Google Nest Hub (tweede generatie), OnePlus’ eerste smartwatch en Fitbit Charge 5.

Hieronder zetten we de vijf populairste reviews op Android Planet van 2021 op een rijtje. Onder de conclusie van de recensies vind je ook een linkje naar het volledige verhaal, zodat je direct kan doorlezen.

1. Samsung Galaxy A52

Met stip op één staat de review van de Samsung Galaxy A52. Geen enkele recensie werd dit jaar zo vaak gelezen als die van Samsungs populaire midranger. Begrijpelijk, want we waren erg positief over het toestel en vooral te spreken over de goede prijs-kwaliteitverhouding.

De Samsung A52 laat goed zien waarom Galaxy A-telefoons zo populair zijn. Je krijgt veel voor weinig en eigenlijk heeft het toestel geen grote minpunten. De processor is niet de snelste in deze prijsklasse, maar wel snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast is het jammer dat de telefoon een beetje goedkoop aanvoelt en de snelste oplader niet wordt meegeleverd.

Maar dat is het ook wel. De Galaxy A52 heeft een erg mooi scherm, prima camera’s, een goede accuduur, veel opslag en krijgt lang updates. Dat maakt ‘m een lekker complete smartphone waarvoor je niet heel veel hoeft te betalen. Het zou ons daarom niks verbazen als de A52 ook weer een hit wordt.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy A52 review

2. Android 12

Android 12 maakte in 2021 de tongen los op Android Planet. Heel veel lezers waren benieuwd naar het nieuwe design van Android 12, welke functies er zijn toegevoegd en wanneer de update te downloaden is. Een aantal smartphones draaien nu op de nieuwste Android-versie, maar de meeste toestellen worden de komende maanden bijgewerkt.

Android 12 is een flinke update die zich vooral op het design focust. Android ziet er compleet anders uit en de veranderingen zijn wat ons betreft geslaagd. Ook het privacydashboard is fijn en de andere verbeteringen zijn mooi meegenomen. Het probleem is alleen dat het grote nieuwe ding – het design – voor Pixel-telefoons is bedoeld, en dus zien maar weinig mensen straks het nieuwe uiterlijk verschijnen.

De vraag is ook in hoeverre andere fabrikanten het design gaan overnemen. Het lijkt er daarom op dat Android 12 vooral interessant is voor gebruikers met een Google-telefoon. Dat is erg jammer, want Android 12 heeft veel te bieden en is veel interessanter dan vorige Android-updates.

→ Lees de volledige Android 12 review

3. Android Auto in 2021

Android Auto is en blijft een populair onderwerp op onze website. Dat zagen we ook toen we het besturingssysteem voor in de auto begin dit jaar opnieuw onder de loep namen. Inmiddels is Android Auto officieel in Nederland beschikbaar en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Een leuk feitje: onze video over Android Auto hoort ook bij de populairste filmpjes die we dit jaar hebben gemaakt.

Android Auto heeft in 2021 al veel te bieden en een stabiele basis is er inmiddels allang. De software is te gebruiken in nagenoeg elke auto en zorgt voor een fijne en veiligere manier van autorijden, navigeren en het consumeren van media.

Het kan echter natuurlijk altijd beter. Zo wachten we nog steeds op officiële ondersteuning in Nederland en meer apps die ermee kunnen werken. Net als met Android op je smartphone verschijnen wel regelmatig updates die het systeem nog aantrekkelijker maken.

→ Lees de volledige Android Auto in 2021 review

4. Poco F3

Een bijna-vlaggenschip voor maar 349 euro: dat is de Poco F3 in een notendop. Het toestel heeft een geweldige prijs-kwaliteitverhouding en doet voor het geld vrijwel alles goed. Dat blijkt een gouden combinatie te zijn: onze review van de Poco F3 werd dan ook erg goed gelezen.

Zoals wel uit deze review blijkt, zijn we behoorlijk enthousiast over de Poco F3. Je krijgt een razendsnelle processor, prachtig scherm en prima accu. Daarmee voldoet de smartphone aan de belangrijkste eisen. Het updatebeleid is ook in orde. Voor verreweg de meeste mensen is dit toestel dan ook een echte aanrader.

Alleen als je veel belang hecht aan de camera’s zouden we even verder kijken. Ze volstaan voor snelle kiekjes op sociale media, maar schieten tekort voor serieuze fotografie. De andere minpuntjes, zoals het wat schelle geluid en kleine foutjes in de software, kunnen we gezien de lage adviesprijs makkelijk vergeven.

→ Lees de volledige Poco F3 review

5. Samsung Galaxy A52s

Ook de ‘opvolger’ van de Samsung A52 (of liever gezegd: een iets snellere versie) is een succes. De review van de Galaxy A52s is de afgelopen maanden vaak gelezen, ondanks dat het toestel maar op een aantal punten afwijkt van zijn voorganger. Wat de precieze verschillen zijn, lees je in de volledige review.

De Galaxy A52s is geen volwaardige opvolger van de A52, maar slechts een licht aangepaste en snellere versie. De krachtigere processor en het 120Hz-scherm zijn fijne verbeteringen, maar verder is er weinig nieuws onder de zon. Dit maakt echter weinig uit, want de A52 was al een uitstekende middenklasser met een goede prijs-kwaliteit-verhouding.

De Galaxy A52s is nu ongeveer even duur als de A52 en we raden dan ook aan om voor de s-versie te gaan, als je twijfelt tussen de smartphones. Het toestel heeft geen grote minpunten, krijgt lang Android-updates en biedt veel voor weinig. Voor ongeveer 400 euro is de A52s opnieuw een prima keuze.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy A52s review