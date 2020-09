Samsung Galaxy Nexus: honderd procent Google van Samsung

De Samsung Galaxy Nexus heeft een 4.65 inch Super AMOLED HD-scherm dat licht gebogen is met een resolutie van 1.280×800. Het is het eerste toestel met Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Hoewel het toestel is ontworpen door Samsung maar de software is honderd procent Google. De fysieke menu-knoppen zijn verdwenen op deze Nexus en vervangen door softwarematige knoppen. Alle bekende diensten van Google zoals Gmail, Google Agenda en Google Maps mogen natuurlijk niet ontbreken.

De Galaxy Nexus heeft een 5 megapixel camera waarmee het mogelijk is om 1080p Full HD-video mee op te nemen. NFC ontbreekt natuurlijk ook niet op deze telefoon zodat je in de toekomst ook de Samsung Galaxy Nexus kunt gaan betalen. Deze ‘Google-telefoon’ kan via Wi-Fi b/g/n verbinding maken met het internet maar ook via HSDPA met een maximale snelheid van 21 Mbps (mits je provider dit toelaat). De batterij is 1.750 mAh wat garant moet staan voor een lange batterijduur.

Samsung Galaxy Nexus Review

Helaas hebben we het toestel nog niet uitgebreid genoeg kunnen testen om een volledig oordeel te vellen. Zodra hier verandering in komt, lees je op deze pagina de Samsung Galaxy Nexus review.