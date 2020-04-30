eSIM sim only abonnementen vergelijken

Op een eSim laadt je een profiel van je provider met al jouw gegevens. Bovendien weet het profiel welke bundel jij gekozen hebt. Daarna bel en internet je zoveel je wil, net zoals je van een fysieke simkaart gewend bent.

Welke eSIM-provider moet ik kiezen

In Nederland is het aanbod van providers die de mogelijkheid bieden om voor een eSIM te kiezen vrij klein. Er zijn er namelijk maar vier: Odido, Simyo, Vodafone en KPN. Simyo zit op het netwerk van KPN, maar de andere providers hebben hun eigen netwerk. Alle drie de netwerken hebben vrijwel overal goede dekking en een stabiele internet verbinding.

Bij het kiezen tussen de eSIM-providers kijk je vervolgens naar de bundels die zij aanbieden en welke het beste bij jou en je telefoongebruik past. Hoeveel ben je online te vinden en ben je regelmatig aan het bellen? Kom je er niet uit, lees dan ons artikel waarin we alles over de providers vertellen.

Hoe installeer je eSIM?

Allereerst moet je er zeker van zijn dat je Android-smartphone compatibel is met eSIM. Daarna plaats je je bestelling bij de provider, zoals je normaal ook een sim only-abonnement zou afsluiten met fysieke simkaart. Nu geef je echter op de pagina aan dat je een eSIM wil.

Daarna kan je overgaan op het installeren van je eSIM-abonnement. Vaak wordt er een QR-code meegestuurd in de mail die je ontvangt na bestelling en daar staat een code onder. Die code voer je onder ‘Instellingen’, ‘Netwerk en verbindingen’ en ‘Mobiel netwerk’ in.

eSIM aanbieding

In de prijsvergelijker zie je de meest actuele prijzen per aanbieder. Dus als er op dit moment leuke eSIM-deals lopen, dan zitten die ook al verwerkt in de prijsvergelijker. Alle goedkoopste eSIM-abonnementen staan automatisch bovenaan in de vergelijker. Dat maakt het zoeken eenvoudiger.

Houd er wel rekening mee dat de goedkoopste eSIM-abonnementen meestal ook de minste MB’s, belminuten of sms’jes hebben. Let daarom niet alleen op de prijs maar vooral ook op je eigen gebruik om te bepalen welk abonnement het meest geschikt voor jou is.

eSIM sim only vergelijker gebruiken

Niet iedereen is op zoek naar hetzelfde wanneer ze een sim only abonnement vergelijken. Zo maakt het sommigen niets uit welke provider zij hebben, terwijl anderen per se bij KPN of Odido willen zitten. Uiteraard zijn er meer verschillen. Zo zijn er mensen die veel bellen en weinig mobiel internet gebruiken en andersom.

De prijzen kunnen daarbij flink uiteen lopen, zorg er daarom met de filteropties voor dat je appels met appels vergelijkt. Alleen dan vind je de beste eSIM sim only deals die relevant zijn voor jou. Dat maakt een abonnement afsluiten net wat eenvoudiger.

Ook handig is de mogelijkheid om aan te vinken dat je al ergens klant bent. Als je bijvoorbeeld ook al thuis internet van Odido hebt, betaal je daar minder voor een eSIM sim only abonnement. Dit heet combinatievoordeel of vaste klant voordeel. Je krijgt dan korting door bij dezelfde provider te blijven. Onze vergelijker houdt hier rekening mee, waardoor je meteen ziet welke (betere) prijs je gaat betalen.

Welke providers hebben eSIM sim only-abonnementen?

Alleen KPN, Vodafone, Odido en Simyo bieden simkaarten in de vorm van een eSIM. Wil je de sim only abonnementsprijzen van een specifieke provider bekijken? Dat kan ook in onze vergelijker. Je bekijkt ze gemakkelijk via onderstaande links.