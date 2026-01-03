Deze 3 Android-functies kent lang niet iedereen (en dat is zonde)

Wil jij in 2026 meer uit je smartphone halen? Wij delen drie verrassende tips waar jij direct je voordeel mee doet. Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android sterk in personalisatie

Eén van de grootste charmes van Android is dat je enorm veel kunt personaliseren. Van kleine zaken als icoontjes en widgets tot het volledige startscherm, apps en allerlei systeeminstellingen. Hiermee onderscheidt het besturingssysteem zich van Apple, waarbij gebruikers minder vrijheid hebben.

Wij hebben drie tips voor je in petto om het maximale uit jouw Android-toestel te halen. Laat ons in de reacties weten of jij ze al kent!

1. Personaliseer je snelle instellingen

Als je van boven naar beneden swipet, kom je op veel Android-toestellen bij de snelle instellingen uit. Ideaal om even van wifi naar 5G te switchen, je locatie aan te zetten of de niet storen-modus uit te schakelen. Op veel telefoons bepaal je zelf welke icoontjes je wil zien. Ook de volgorde is meestal aan te passen naar jouw smaak.

Tik hiervoor op het pennetje bovenin en verwijder icoontjes door op het minnetje ernaast te tikken. Of voeg juist nieuwe instellingen toe door voor het plusje bovenin te kiezen. Verder kun je spelen met de volgorde van de instellingen.

De belangrijkste icoontjes kun je het best direct onder de knoppen ‘Wallet‘ en ‘Koppeling met apparaat’ plaatsen, de minder belangrijke reserveer je voor het tweede scherm. Dit bereik je door naar van rechts naar links te swipen. Bij de snelle instellingen kun je ook gemakkelijk van gebruiker wisselen of nog meer weergave-instellingen aanpassen.

2. Beter slapen met bedtijdmodus

Beter slapen kan nooit kwaad, al is het soms verdomd lastig om op tijd in slaap te vallen. Ee boosdoener is vaak je telefoon, met verslavende apps als Instagram en TikTok om ‘nog even’ doorheen te scrollen en swipen voor het slapen gaan.

Toch kun je je Android ook in je voordeel gebruiken in de slaapkamer. Gebruik daarvoor de speciale bedtijdmodus. Die vind je via je telefooninstellingen bij het menu-item ‘Digitaal welzijn’ (of iets vergelijkbaars). De bedtijdmodus doet verschillende dingen, maar het verschilt een beetje per telefoon wat precies. Denk aan:

Het aanpassen van je s chermkleur : Het scherm wordt vaak grijzer of minder fel (nachtmodus), zodat het minder stimulerend is voor je hersenen.

s : Het scherm wordt vaak grijzer of minder fel (nachtmodus), zodat het minder stimulerend is voor je hersenen. Het activeren van de Donkere modus : Apps en instellingen gaan soms automatisch naar donkere modus om je ogen minder te belasten.

: Apps en instellingen gaan soms automatisch naar donkere modus om je ogen minder te belasten. Het activeren van Niet storen-modus : Hierdoor worden meldingen stilgezet of beperkt, zodat je er niet door wordt afgeleid terwijl je probeert te slapen.

: Hierdoor worden meldingen stilgezet of beperkt, zodat je er niet door wordt afgeleid terwijl je probeert te slapen. Het herinnert je eraan om te gaan slapen: Sommige telefoons geven een melding of herinnering wanneer het bijna bedtijd is, zodat je je avondroutine kunt volgen.

Automatiseer je slaapritme en je hoeft er vervolgens niet meer naar om te kijken.

3. Gebruik Google Lens vaker

Niet iedere Android-gebruiker is bekend met Google Lens. Zonde, want je kunt zoveel met deze feature. Het scannen van qr-codes en barcodes te scannen is inmiddels wel ingeburgerd. Maar, gebruik Google Lens ook eens om tekst te kopiëren uit foto’s, allerlei objecten te herkennen of teksten te vertalen.

Je vindt Google Lens op twee plekken: in je camera-app en in de Google-app. Hieronder zie je hoe we een zandloper op ons kantoor wisten te achterhalen, inclusief de naam en prijs. Daarvoor gingen we naar de Google-app en tikten we op het symbooltje van de camera, rechts naar het symbooltje voor de microfoon.

Door daarna simpelweg te richten en scannen hoefden we geen aparte zoekopdracht te typen, wat veel tijd scheelt. Hadden we trouwens gezocht op ‘grote zandloper met zwart zand’, hadden we waarschijnlijk lang niet zulke precieze resultaten gekregen.

Heb jij deze onbekendere Android-functies al eens gebruikt? En heb je nog handige tips die je graag met andere Android-gebruikers deelt? We horen het graag van je in de reacties!