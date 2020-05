Dit zijn de 5 handigste fotografie-gadgets voor Android-smartphones

Fotografeer jij graag met je telefoon en wil je nog betere resultaten? Wij laten je weten wat de 5 handigste fotografie-gadgets zijn voor Android-smartphones.



5 handigste fotografie-gadgets voor Android

Voor traditionele camera’s zijn er eindeloos veel tools, van eenvoudige statieven tot geavanceerde opzetstukken. Maar wist je dat er tegenwoordig ook genoeg fotografie-gadgets zijn voor telefoons? Het internet staat vol handige tools om je telefoons fotografiekunsten een boost te geven. Dit zijn de 5 handigste gadgets die op internet te vinden zijn.



1: Statief

Statieven zijn al meer dan een eeuw oud, maar behoren nog steeds tot de handigste fotografie-tools die er zijn. Met een statief maak je foto’s zonder je telefoon vast te houden. Dit zorgt ervoor dat je foto’s compleet onbewogen zijn. Hierdoor schiet je haarscherpe foto’s.

Daarnaast biedt een statief je de mogelijkheid om goede foto’s in het donker te maken. Omdat je telefoon niet beweegt, kun je de sluitertijd van je camera langer instellen. Dit betekent simpel gezegd dat je camera langer wordt blootgesteld aan licht en hierdoor helderdere foto’s maakt. Hierdoor schiet je ‘s nachts goed belichte en scherpe plaatjes zonder je flitser te gebruiken.

Telefoonstatieven komen in verschillende soorten en maten. Er zijn traditionele driepootstatieven die bijvoorbeeld een hoogte hebben van maximaal 2 meter. Er is daarentegen ook een groot aanbod aan kleinere vervormbare statiefjes. Deze kun je flexibel inzetten vanwege het buigvermogen.

2: Afstandsbediening

Om een telefoonstatief echt goed te gebruiken, heb je eigenlijk ook een afstandsbediening nodig. Er zijn speciale afstandsbedieninkjes waarmee je op afstand foto’s maakt met je telefoon. Je hoeft dan niet op het scherm of de volumeknop te drukken om een foto te schieten.

Dergelijke afstandsbedieningen zijn erg klein en simpel. Ze bevatten vaak slechts een knop om op afstand een foto te maken. Vaak werken deze apparaatjes via bluetooth en zijn hierdoor beschikbaar op vrijwel alle smartphones. Daarnaast zijn ze online al verkrijgbaar vanaf een euro.

Het voordeel aan zo’n afstandsbediening is dat je niet je telefoon hoeft aan te raken om een foto te maken. Wanneer je dit wel doet zal je telefoon een klein beetje bewegen door je aanraking. Dit kan bijvoorbeeld nachtfoto’s verpesten, aangezien miliscule bewegingen duidelijk zichtbaar zichtbaar bij lange sluitertijden.

3: Lenzen

Om je telefoon nog meer op een professionele camera te laten lijken, kun je ook lenzen eraan bevestigen. Het internet staat vol met lenzen die je op je smartphone camera kan plaatsen. Hiermee maak je je smartphone-camera een stuk veelzijdiger.

Zo zijn er lenzen die optische zoom bieden, handig voor als je telefoon dit zelf niet heeft. Verder zijn er natuurlijk ook genoeg groothoek- en macrolenzen. Naast deze bekende varianten zijn er ook een hoop speciale lenzen die allerlei toffe effecten toevoegen aan je foto.

Smartphonelenzen verschillen enorm in prijs. Goedkope lensjes die je op je camera plakt zijn er in overvloed en kosten vaak slechts een paar euro. Verder zijn er ook betere en grotere lenzen voor een paar tientjes. Voor de echte gadgetnerds zijn er zelfs standalone lenzen die je op de achterkant van je telefoon bevestigt. Deze werken los van je smartphone-camera en kosten aanzienlijk meer. Daarnaast is het aanbod erg klein en kun je vraagtekens zetten bij de meerwaarde ervan.

4: Gimbal

Als duurste gadget uit dit lijstje is er de gimbal. Dit is een speciale telefoonhouder die ervoor zorgt dat je telefoon in dezelfde positie blijft. Dit zorgt ervoor dat je telefoon super stabiel filmt, zelfs terwijl je beweegt.

De houder heeft een component dat elektronisch beweegt. Hij reageert direct op bewegingen van je telefoon en kan soms ook via knopjes de positie veranderen. De prestaties en functies hangen erg af van de prijs. Er zijn simpele gimbals voor een paar tientjes, maar ook geavanceerdere voor over de honderd euro.

5: Led-paneel

Tot slot zijn er de led-panelen. Dit zijn lichtgevende opzetstukken voor je telefoon. Het licht is minder fel dan een flitser, waardoor je in donkere situaties soms mooiere foto’s schiet. Deze led-panelen komen in allerlei verschillende vormen en maten.

Sommige led-panelen bieden ook een speciale dimoptie. Hierdoor stel je zelf de juiste hoeveelheid licht in. Vanzelfsprekend betaal je hiervoor vaak wel iets meer. Desalniettemin zijn er ook genoeg kleine, simpele varianten voor een paar euro.



Voor de echte fotografieliefhebbers hebben we deze maand extra veel om te lezen. We hebben geschreven over de verschillende Photoshop-apps in de Play Store. Hier lees je welke apps er zijn en wat ze precies doen. Daarnaast vertellen we je ook over andere goede fotobewerkingsprogramma's die je kunt downloaden. Tot slot laten we je weten wat de drie beste apps zijn voor het maken van fotocollages.

