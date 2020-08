Gebruik je Netflix minder dan je had gedacht, of heb je juist alle series inmiddels al gebinged? Dan is het tijd om het abonnement te schrappen. Netflix opzeggen doe je zo.

Netflix opzeggen

Het is de favoriete bezigheid van velen: Netflix kijken. De streamingdienst wordt wekelijks aangevuld met nieuwe films en series en voor vrijwel iedereen zit er wat leuks tussen. Toch kan het zo zijn dat je er geen tijd voor hebt, of jouw smaak afwijkt van het aanbod. Netflix opzeggen is gelukkig heel simpel en werkt zo:

Pak je telefoon erbij, open de browser en log in bij de webpagina van Netflix. Voer eventueel je gebruikersnaam en wachtwoord als je nog niet ingelogd bent; Open het menu aan de linkerkant door op de drie streepjes te drukken en kies ‘Account’; Scrol naar beneden en kies ‘Lidmaatschap opzeggen’; Bevestig je keuze door in het volgende venster op ‘Opzegging voltooien’ te drukken.

Je ziet nu aan de bovenkant van het scherm tot wanneer je naar Netflix kunt blijven kijken. Ook ontvang je een e-mail op het door jouw gekoppelde adres. Je kunt niet via de Netflix-app opzeggen. Zodra je hierin naar je account gaat wordt je alsnog doorgestuurd naar de webversie van de streamingdienst.

De streamingdienst is maandelijks op te zeggen waardoor je altijd nog enkele weken aan het abonnement ‘vastzit’. Je kunt het lidmaatschap te allen tijde weer hernieuwen. Deel je een Netflix-account? Dan kunnen ook de andere gezinsleden in de tussentijd gewoon blijven kijken.

Netflix-proefabonnement opzeggen

Nieuwe klanten kunnen Netflix een maand gratis uitproberen zonder ergens aan vast te zitten. Wanneer je de films en series liever links laat liggen is het belangrijk om dit proefabonnement op tijd op te zeggen.

Ben je hier te laat mee, dan wordt het pakket automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Wanneer je langer dan een jaar geen gebruikmaakt van Netflix worden je gegevens automatisch gewist.

Meer over Netflix

Check onze Netflix-alternatieven voor een selectie van goede, andere video-apps. Neem ook een kijkje in de lijst met streamingdiensten met een offline modus, zodat je shows en films zonder internet kunt kijken.