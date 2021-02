Van in het Engels voorgelezen WhatsApp-berichten, slecht werkende spraakbediening tot aan het überhaupt niet eens aan de praat krijgen: niet bij iedereen werkt Android Auto even vlekkeloos. In deze gids reiken we daarom oplossingen aan zodat jij weer verder kunt rijden.

Android Auto werkt niet: 9 mogelijke oplossingen

Je Android-telefoon, maar dan op je autodashboard. Dat is Android Auto in een notendop. Googles platform voor onderweg is erg populair en werkt over het algemeen heel simpel. Bij nieuwe Android-smartphones is het namelijk meestal een kwestie van koppelen met je auto (die moet worden ondersteund) en je kunt op pad.

Maar, Android Auto werkt niet bij iedereen zo makkelijk. In deze gids vind je daarom enkele oplossingen voor veelgehoorde problemen over de autoversie van Android. Tik op één van onderstaande links om direct naar de betreffende tip te gaan.

1. Kun je Android Auto wel gebruiken?

Voordat we beginnen met allerlei tips om problemen te verhelpen, is het belangrijk om vast te stellen of Android Auto wel op je telefoon staat. Heb je een smartphone met Android 10 of Android 11? Dan staat Android Auto standaard op je telefoon geïnstalleerd.

Heb je een Android-toestel met Android 9.0 (Pie) of een oudere versie? Dan moet je de app handmatig op je toestel zetten. Dit doe je door een zogeheten apk-bestand te installeren. Normaal gesproken kun je nieuwe apps installeren via de Play Store-winkel van Google, maar Android Auto is hier (nog) niet beschikbaar. In onderstaand artikel leggen we in detail uit hoe je Android Auto moet installeren en downloaden.

→ Android Auto downloaden en gebruiken in je auto: zo doe je dat

Vergeet tot slot ook niet te controleren of je wagen überhaupt ondersteuning heeft voor Android Auto. Op de website van Android Auto staat een uitgebreide lijst met daarin alle ondersteunde merken en modellen. Indien je wagen niet overweg kan met het platform voor onderweg, kun je wel nog altijd een systeem van bijvoorbeeld JVC, Pioneer of Sony inbouwen.

Updates zijn voor je telefoon wat een apk is voor je auto. De bijgewerkte softwareversies zorgen ervoor dat je smartphone up-to-date blijft en goed werkt. Voordat je op pad gaat is het daarom belangrijk om zowel de Android-versie van je telefoon als je geïnstalleerde apps bij te werken. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je dit doet.

→ Update de Android-software: zo heb je altijd de nieuwste versie

3. Kan niet verbinden met auto

Je kunt Android Auto al draadloos gebruiken, maar in de meeste wagens heb je nog een kabeltje nodig. Gebeurt er niets wanneer jij je telefoon op je wagen aansluit, maar zou dit wel moeten?

Probeer dan uit te sluiten dat het probleem niet aan het kabeltje ligt. De ervaring leert namelijk dat niet iedere usb-kabel even goed werkt. Je kunt het beste de originele oplaadkabel van je smartphone gebruiken, of een alternatieve hoogwaardige kabel. Vermijd in ieder geval usb-kabels van twijfelachtige kwaliteit.

Verder loont het ook om even door het infotainmentsysteem van je auto te bladeren. Bij de meeste auto’s moet je Android Auto namelijk zelf opstarten en de manier waarop je dit doet, verschilt per model. Bij veel autosystemen heb je echter een kopje met apps waar vanuit je Android Auto kunt opstarten.

4. Meerdere auto’s aansluiten

Heb je op meerdere wagens zitten testen of Android Auto werkt? Dan is het misschien verstandig om deze auto’s weer te ‘vergeten’ op het moment dat je de app op je eigen auto aansluit. Op die manier begin je met een figuurlijke schone lei en raakt de app niet in de war:

Open de Android Auto-app op je smartphone; Tik op ‘Eerder verbonden auto’s’ en druk op de drie puntjes rechtsboven in het scherm’; Kies ‘Alle auto’s vergeten’.

Op dit moment heb je de Android Auto-app als het ware gereset. Zorg ervoor dat de schakelaar bij ‘Nieuwe auto aan Android Auto toevoegen’ blauw kleurt, want hierdoor regelt je telefoon de rest wanneer je ‘m aan je wagen koppelt.

5. Wis het tijdelijke geheugen

Verder kan het geen kwaad om het cachegeheugen van de Android Auto-app te wissen. Cachegeheugen zorgt ervoor dat apps bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen en tijdelijke bestanden onthouden. Door dit tijdelijke geheugen te wissen fris je de Android Auto-app dus op:

Ga op je Android-telefoon naar de Instellingen-app; Zoek naar de Android Auto-app, bijvoorbeeld in het lijstje met al je apps; Tik op ‘Opslag en cache’ en druk rechtsboven op ‘Cache wissen’.

6. Geef Android Auto toestemming…

Met Android Auto kun je onder meer berichten versturen, naar muziek luisteren en natuurlijk telefoneren. De autoversie van Android heeft dus een hoop macht, maar jij blijft de baas. Indien de app niet goed werkt is het daarom verstandig om de ‘rechten’ even te controleren. Als Android Auto bijvoorbeeld geen toegang heeft tot je agenda, kan het onmogelijk nieuwe afspraken inplannen:

Pak je smartphone erbij, ga naar de Instellingen-app en open de lijst met apps; Zoek Android Auto in de lijst en zorg ervoor dat de app alle benodigde rechten heeft.

Je kunt het platform voor onderweg onder meer toestemming tot je contacten, agenda en locatie geven. Bij laatstgenoemde kun je bovendien specificeren of de app altijd op de hoogte mag zijn van je locatie, of alleen wanneer je achter het stuur kruipt. Om Android Auto optimaal te laten werken, moet je zoveel mogelijk toestemmingen geven.

7. …En vergeet de spraakbediening niet

Android Auto werkt intensief samen met de Google Assistent. Zodoende kun je bijvoorbeeld muziek opzetten, navigeren en iemand bellen zonder dat je je handen van het stuur hoeft te houden. Niet bij iedereen werkt de Google Assistent echter even goed. Het spraakhulpje reageert bijvoorbeeld gebrekkig, of helemaal niet.

Duik in dat geval de instellingen van de Google Assistent in. Hier kom je door in de Instellingen-app naar ‘Google Assistent’ te zoeken. Vervolgens kom je in een uitgebreide lijst met allerlei instellingen voor Googles spraakhulp.

Onder het kopje ‘Je plaatsen’ geef je bijvoorbeeld je woon- en werkadres op. Zo kun je achter het stuur ‘Navigeer naar werk’ zeggen, waarna Google Maps (of Waze) automatisch de beste route uitstippelt.

Op eenzelfde manier kun je een standaard muziekdienst opgeven (YouTube Music of Spotify), aangeven welke nieuwsbronnen je wil horen en bijvoorbeeld een standaardagenda voor het inplannen van afspraken instellen.

8. Android Auto aansluiten lukt ineens niet meer

Heb je Android Auto altijd probleemloos kunnen gebruiken, maar werkt de software opeens niet meer? Dan is er mogelijk iets aan de hand met de app zelf, of met je toestel.

Vlak na de uitrol van Android 11 bleek bijvoorbeeld dat smartphones met het (destijds nieuwe) besturingssysteem slecht overweg konden met Android Auto. Ook updates aan de auto-app zelf gooien soms roet in het eten. Verder kan het probleem ook aan een specifieke app liggen. Bij sommige Android Auto-gebruikers werkt WhatsApp bijvoorbeeld heel matig. Ontvangen chatberichten worden in het Engels uitgesproken, of berichten komen überhaupt niet binnen.

Indien Android Auto ineens niet meer goed werkt, is het daarom verstandig om even te googelen naar jouw exacte problemen. Mogelijk ligt de oorzaak niet bij jou, maar aan een recente software-update. Indien dit het geval is, zie je snel genoeg nieuwsberichten voorbijkomen waarin de problemen van gebruikers aan bod komen. In dat geval zit er niets anders op dan wachten op een oplossing.

9. Verwijderen en installeren

Tot slot een tip in de categorie “Heeft u de stekker er al uitgehaald en opnieuw ingestopt?” Het wil namelijk nog weleens helpen om de Android Auto-app van je telefoon te verwijderen en ‘m vervolgens opnieuw te installeren. Deze oplossing biedt vooral uitkomst wanneer je de app om onverklaarbare redenen niet aan de praat krijgt. Dat verwijderen gaat zo:

Open de Instellingen-app op je Android-smartphone en tik op ‘Apps en meldingen’, of iets dat erop lijkt; Ga in de lijst met apps naar ‘Android Auto’ en tik hier op ‘Verwijderen’.

Op telefoons met Android 10 en Android 11 kun je de app niet verwijderen, aangezien het een zogeheten systeem-app is. In dat geval kun je wel de updates verwijderen. Hierdoor komt er een fabrieksversie van de Android-autoversie op je telefoon te staan. Op telefoons met Android 9.0 (Pie) of een lagere versie kun je de app wel helemaal verwijderen. Vervolgens is het een kwestie van de app opnieuw installeren via een apk-bestand.

